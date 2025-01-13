Балкон рухнул у общежития техникума в Ростовской области

Posted 13 января, 16:47
Published 13 января, 16:47
Modified 13 января, 16:49
Updated 13 января, 16:49
Сообщается, что разрушилась часть балкона у запасного пожарного выхода общежития техникума. В результате инцидента что никто из жильцов не пострадал.
Сейчас в здании закрыт доступ к пожарной лестнице, а также ограждено место обрушения балкона.
Администрации общежития посоветовали обратиться к специалистам для выяснения характера повреждений, а также разместить информационные плакаты для жильцов об ограничении доступа к аварийной части здания.
До этого появилась информация об обрушении части аварийного здания на Нариманова. Подробнее — в хронике RostovGazeta.