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Posted 13 января, 16:47

Published 13 января, 16:47

Modified 13 января, 16:49

Updated 13 января, 16:49

Балкон рухнул у общежития техникума в Ростовской области

Балкон рухнул у общежития техникума в Ростовской области

13 января 2025, 16:47
Фото: 1MI.
В Ростовской области у общежития Аксайского технологического техникума разрушилась часть балкона. Об этом рассказали в МБУ АР «УПЧС».

Сообщается, что разрушилась часть балкона у запасного пожарного выхода общежития техникума. В результате инцидента что никто из жильцов не пострадал.

Сейчас в здании закрыт доступ к пожарной лестнице, а также ограждено место обрушения балкона.

Администрации общежития посоветовали обратиться к специалистам для выяснения характера повреждений, а также разместить информационные плакаты для жильцов об ограничении доступа к аварийной части здания.

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До этого появилась информация об обрушении части аварийного здания на Нариманова. Подробнее — в хронике RostovGazeta.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Обрушение#Ремонт#Здание#Общежитие#Инцидент#Жильцы
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