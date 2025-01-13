rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 16:37

Published 13 января, 16:37

Modified 13 января, 16:39

Updated 13 января, 16:39

Дом на колесах сгорел на трассе в Ростовской области

Дом на колесах сгорел на трассе в Ростовской области

13 января 2025, 16:37
Фото: МБУ АР «УПЧС».
В Аксайском районе Ростовской области 13 января загорелся дом на колесах. Кадры с места происшествия опубликовало МБУ АР «УПЧС».

Сообщается, что инцидент произошел в 09.36 мск. В систему 112 поступила информация о возгорании автоприцепа к автомобилю Renault Duster. На место прибыли оперативные службы Аксайского района, в том числе два огнеборца.

Выяснилось, что возгорание произошло в доме на колесах во время движения. Пожар тушили на девяти квадратах. Сообщается, что водитель иномарки и его машина не пострадали.

Фургон повис на отбойнике на трассе под Ростовом после ДТП
Узнать подробнее

Ранее двух пенсионеров увезла карета скорой помощи после лобового ДТП на трассе в донском регионе.

До этого жуткая авария с участием большегруза произошла в Ростовской области, в которой заживо сгорели два человека.

Читайте также:
Подросток и женщина пострадали в лобовом ДТП с грузовиком под РостовомВодитель премиум-иномарки насмерть сбил пешехода в центре Ростова-на-ДонуАвтомобиль скорой помощи перевернулся в ДТП в Ростове-на-Дону
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Пожар#Транспорт#Авария#Последние новости Ростова на сегодня#Аксайский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика