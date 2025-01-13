Дом на колесах сгорел на трассе в Ростовской области

Posted 13 января, 16:37
Published 13 января, 16:37
Modified 13 января, 16:39
Updated 13 января, 16:39
Сообщается, что инцидент произошел в 09.36 мск. В систему 112 поступила информация о возгорании автоприцепа к автомобилю Renault Duster. На место прибыли оперативные службы Аксайского района, в том числе два огнеборца.
Выяснилось, что возгорание произошло в доме на колесах во время движения. Пожар тушили на девяти квадратах. Сообщается, что водитель иномарки и его машина не пострадали.
Ранее двух пенсионеров увезла карета скорой помощи после лобового ДТП на трассе в донском регионе.
До этого жуткая авария с участием большегруза произошла в Ростовской области, в которой заживо сгорели два человека.