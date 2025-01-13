«Домклик»: Ипотечные кредиты Сбера в новогодний период составили около 93 млрд руб

Posted 13 января, 11:52
Published 13 января, 11:52
Modified 13 января, 11:52
Updated 13 января, 11:52
Аналитический центр «Домклик» отметил, что этот результат значительно превышает показатели первой половины декабря, когда было выдано всего 44,6 миллиарда рублей по ипотечным договорам.
Эксперты связывают рост темпов ипотечного кредитования в указанные сроки с возобновлением программы «Семейная ипотека», информирует inkazan.ru. В этот период доля данной программы в общем объеме ипотечных кредитов, выданных Сбербанком, составила 68,9%. По мнению специалистов «Домклик», именно эта программа в настоящее время является ключевым фактором, определяющим высокий спрос на ипотеку.
За указанный период россияне получили в Сбербанке кредиты с государственной поддержкой на сумму 74,7 миллиарда рублей, что составляет около 14,4 тысячи займов (80,4% от общего числа выданных кредитов). В данной сумме 9,2% приходилось на программу «Арктическая и дальневосточная ипотека», тогда как доля IT-ипотеки составила 1,9%.
Покупка квартир осталась основным направлением ипотечного кредитования в Сбере: именно на этот тип недвижимости пришлось 87,1% от общего числа выданных займов.
Наибольшее количество кредитов было оформлено в Москве — 10,4 миллиарда рублей (11,2% от всех выдач), а также в Московской области, где сумма составила 6,2 миллиарда рублей (6,7% от общего объема). Среди лидеров по данному показателю также оказались Уфа, Екатеринбург и Санкт-Петербург.