«Домклик»: Ипотечные кредиты Сбера в новогодний период составили около 93 млрд руб

За указанный период россияне получили в Сбербанке кредиты с государственной поддержкой на сумму 74,7 миллиарда рублей, что составляет около 14,4 тысячи займов (80,4% от общего числа выданных кредитов). В данной сумме 9,2% приходилось на программу «Арктическая и дальневосточная ипотека», тогда как доля IT-ипотеки составила 1,9%.