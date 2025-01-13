rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 11:52

Published 13 января, 11:52

Modified 13 января, 11:52

Updated 13 января, 11:52

«Домклик»: Ипотечные кредиты Сбера в новогодний период составили около 93 млрд руб

«Домклик»: Ипотечные кредиты Сбера в новогодний период составили около 93 млрд руб

13 января 2025, 11:52
Фото: 1MI.
Сбер, крупнейший банк страны, в период с 16 декабря по 8 января выдал ипотечных кредитов на сумму 92,9 миллиарда рублей, в количественном выражении это 23,9 тысячи займов.

Аналитический центр «Домклик» отметил, что этот результат значительно превышает показатели первой половины декабря, когда было выдано всего 44,6 миллиарда рублей по ипотечным договорам.

Эксперты связывают рост темпов ипотечного кредитования в указанные сроки с возобновлением программы «Семейная ипотека», информирует inkazan.ru. В этот период доля данной программы в общем объеме ипотечных кредитов, выданных Сбербанком, составила 68,9%. По мнению специалистов «Домклик», именно эта программа в настоящее время является ключевым фактором, определяющим высокий спрос на ипотеку.

За указанный период россияне получили в Сбербанке кредиты с государственной поддержкой на сумму 74,7 миллиарда рублей, что составляет около 14,4 тысячи займов (80,4% от общего числа выданных кредитов). В данной сумме 9,2% приходилось на программу «Арктическая и дальневосточная ипотека», тогда как доля IT-ипотеки составила 1,9%.

Покупка квартир осталась основным направлением ипотечного кредитования в Сбере: именно на этот тип недвижимости пришлось 87,1% от общего числа выданных займов.

Наибольшее количество кредитов было оформлено в Москве — 10,4 миллиарда рублей (11,2% от всех выдач), а также в Московской области, где сумма составила 6,2 миллиарда рублей (6,7% от общего объема). Среди лидеров по данному показателю также оказались Уфа, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика