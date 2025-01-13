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Posted 13 января, 15:41

Published 13 января, 15:41

Modified 13 января, 15:43

Updated 13 января, 15:43

После лобовой аварии под Ростовом скорая увезла двух пожилых мужчин

Два пенсионера сильно пострадали в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области

13 января 2025, 15:41
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. После лобовой аварии под Ростовом скорая увезла двух пожилых мужчин
13 января на автодороге «Волгодонск — Дубовское» мужчина не уступил дорогу встречной машине и врезался в нее. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 10.50 мск. 70-летний водитель машины марки ВАЗ-21102 при развороте не уступил дорогу автомобилю Hyundai Accent. За рулем иномарки в тот момент был 72-летний мужчина, который ехал во встречном направлении.

Пострадали водитель машины Hyundai Accent и 70-летний пассажир ВАЗ-21102. С полученными травмами их забрала карета скорой помощи. В данный момент правоохранители выясняют все детали инцидента.

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Ранее жуткая авария с фурой произошла в донском регионе. Грузовик буквально раздавил легковушку, произошло возгорание. В результате погибли два человека.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#ДТП#Транспорт#Авария#Страшное ДТП#Ростов#Правоохранители#Госавтоинспекция
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