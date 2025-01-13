Два пенсионера сильно пострадали в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области

Posted 13 января, 15:41
Published 13 января, 15:41
Modified 13 января, 15:43
Updated 13 января, 15:43
Сообщается, что инцидент произошел примерно в 10.50 мск. 70-летний водитель машины марки ВАЗ-21102 при развороте не уступил дорогу автомобилю Hyundai Accent. За рулем иномарки в тот момент был 72-летний мужчина, который ехал во встречном направлении.
Пострадали водитель машины Hyundai Accent и 70-летний пассажир ВАЗ-21102. С полученными травмами их забрала карета скорой помощи. В данный момент правоохранители выясняют все детали инцидента.
Ранее жуткая авария с фурой произошла в донском регионе. Грузовик буквально раздавил легковушку, произошло возгорание. В результате погибли два человека.