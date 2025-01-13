Два подрядчика готовы построить вторую очередь кладбища «Ростовское»

Posted 13 января, 18:46
Published 13 января, 18:46
Modified 13 января, 18:48
Updated 13 января, 18:48
Сообщается, что начальная цена контракта на первом этапе возведения второй очереди составит 1,87 миллиарда рублей. Заявку на участие в открытом конкурсе подали два подрядчика, однако наименования компаний не раскрываются.
Напомним, что проект будет выполняться в шесть этапов. Необходимо будет озеленить территорию, убрать отходы, проложить необходимые коммуникации, разместить очистные сооружения и т. д. Подробнее об этом рассказала RostovGazeta.