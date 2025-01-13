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Posted 13 января, 18:46

Published 13 января, 18:46

Modified 13 января, 18:48

Updated 13 января, 18:48

Два подрядчика готовы построить вторую очередь на Ростовского кладбища

Два подрядчика готовы построить вторую очередь кладбища «Ростовское»

13 января 2025, 18:46
Фото: 1MI. Два подрядчика готовы построить вторую очередь на Ростовского кладбища
Управление капитального строительства Ростова рассматривает заявки двух подрядчиков на строительство второй очереди «Ростовского» кладбища в Мясниковском районе. Начальную стоимость оценили в 1,8 миллиардов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Сообщается, что начальная цена контракта на первом этапе возведения второй очереди составит 1,87 миллиарда рублей. Заявку на участие в открытом конкурсе подали два подрядчика, однако наименования компаний не раскрываются.

Напомним, что проект будет выполняться в шесть этапов. Необходимо будет озеленить территорию, убрать отходы, проложить необходимые коммуникации, разместить очистные сооружения и т. д. Подробнее об этом рассказала RostovGazeta.

Строительство второй очереди «Ростовского» кладбища подорожало на 300 млн рублей
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Ранее появилась информация о том, что на «Ростовском» кладбище собираются возвести крематорий.

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