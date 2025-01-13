Ефимов: Столичные предприниматели приобрели 110 исторических объектов за пять лет

Posted 13 января, 18:45
Published 13 января, 18:45
Modified 13 января, 18:45
Updated 13 января, 18:45
Как сообщает www.mos.ru, об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Согласно его комментарию, речь идет о примерно 110 нежилых помещениях и двух отдельно стоящих зданиях. При заключении сделок на инвесторов возлагается обязательство использовать площади в рамках охранных предписаний и требований или провести реставрацию объектов культурного наследия. Благодаря привлечению инвесторов город получает дополнительные ресурсы для сохранения исторического облика Москвы, в то время как предпринимателям предоставляется возможность приобретать локации для торговли и оказания услуг в инвестиционно выгодных районах столицы.
В каждом случае проведение работ по ремонту и реставрации предписывается согласовывать с городским департаментом культурного наследия.
Предпринимателям предлагаются к покупке площади в памятниках архитектуры федерального и регионального значения, а также в объектах, которым дан статус выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Примечательно, что такой статус считается промежуточным, так как он присваивается объектам для защиты от какого-либо воздействия во время подробного изучения в ходе государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ).
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, порядка 80% ОКН удалось реализовать на открытых конкурсах и аукционах. Инвесторы смогли выкупить 87 помещений общей площадью около 11,4 тысячи квадратных метров, а также здание дома неклассного художника А. К. Сильверсвана XIX–XX веков постройки, которое является выявленным объектом культурного наследия. Остальные площади в памятниках архитектуры Москвы были приобретены субъектами малого и среднего бизнеса по преимущественному праву покупки.
В течение последней пятилетки инвесторам предоставили в собственность недвижимость в ОКН в шести административных округах Москвы: на юге, юго-востоке, востоке, северо-западе и северо-востоке города, а также в центре столицы, где находилось большинство таких объектов.