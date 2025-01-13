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Posted 13 января, 18:45

Published 13 января, 18:45

Modified 13 января, 18:45

Updated 13 января, 18:45

Ефимов: Столичные предприниматели приобрели 110 исторических объектов за пять лет

Ефимов: Столичные предприниматели приобрели 110 исторических объектов за пять лет

13 января 2025, 18:45
Фото: Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Власти Москвы стараются задействовать как можно больше инвесторов в сохранении исторического достояния, предоставляя им возможность выкупать объекты культурного наследия при условии их дальнейшей реставрации. За минувшие пять лет бизнес приобрел примерно 16 тысяч «квадратов» подобной недвижимости.

Как сообщает www.mos.ru, об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Согласно его комментарию, речь идет о примерно 110 нежилых помещениях и двух отдельно стоящих зданиях. При заключении сделок на инвесторов возлагается обязательство использовать площади в рамках охранных предписаний и требований или провести реставрацию объектов культурного наследия. Благодаря привлечению инвесторов город получает дополнительные ресурсы для сохранения исторического облика Москвы, в то время как предпринимателям предоставляется возможность приобретать локации для торговли и оказания услуг в инвестиционно выгодных районах столицы.

В каждом случае проведение работ по ремонту и реставрации предписывается согласовывать с городским департаментом культурного наследия.

Предпринимателям предлагаются к покупке площади в памятниках архитектуры федерального и регионального значения, а также в объектах, которым дан статус выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Примечательно, что такой статус считается промежуточным, так как он присваивается объектам для защиты от какого-либо воздействия во время подробного изучения в ходе государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ).

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, порядка 80% ОКН удалось реализовать на открытых конкурсах и аукционах. Инвесторы смогли выкупить 87 помещений общей площадью около 11,4 тысячи квадратных метров, а также здание дома неклассного художника А. К. Сильверсвана XIX–XX веков постройки, которое является выявленным объектом культурного наследия. Остальные площади в памятниках архитектуры Москвы были приобретены субъектами малого и среднего бизнеса по преимущественному праву покупки.

В течение последней пятилетки инвесторам предоставили в собственность недвижимость в ОКН в шести административных округах Москвы: на юге, юго-востоке, востоке, северо-западе и северо-востоке города, а также в центре столицы, где находилось большинство таких объектов.

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