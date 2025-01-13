Ефимов: Столичные предприниматели приобрели 110 исторических объектов за пять лет

Согласно его комментарию, речь идет о примерно 110 нежилых помещениях и двух отдельно стоящих зданиях. При заключении сделок на инвесторов возлагается обязательство использовать площади в рамках охранных предписаний и требований или провести реставрацию объектов культурного наследия. Благодаря привлечению инвесторов город получает дополнительные ресурсы для сохранения исторического облика Москвы, в то время как предпринимателям предоставляется возможность приобретать локации для торговли и оказания услуг в инвестиционно выгодных районах столицы.