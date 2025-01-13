Эколог назвал способы утилизации елок, которые не прижились в Ростове

Например, на Западном в Ростове — на улице Зорге и проспекте Стачки, по словам собеседника, нет мест для размещения отслужившей елки. А существовавший ранее пункт приема вторсырья на Каширской, куда в прошлом году можно было сдать новогоднее дерево, уже давно закрыт.