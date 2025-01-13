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Posted 13 января, 14:05

Published 13 января, 14:05

Modified 13 января, 14:07

Updated 13 января, 14:07

Эколог назвал новые способы утилизации елок, которые не прижились в Ростове

Эколог назвал способы утилизации елок, которые не прижились в Ростове

13 января 2025, 14:05
Фото: 1MI. Эколог назвал новые способы утилизации елок, которые не прижились в Ростове
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Эксклюзив
Эколог Андрей Зайчиков сообщил RostovGazeta, что сегодня в Ростове существует только один экологичный способ утилизации новогодней елки. Ее можно сдать для животных в зоопарк. Однако способов эффективной утилизации, когда новогоднее дерево может повторно оказать хорошую службу, намного больше.

Эколог рассказывает, что экологически правильная утилизация елки во многом зависит от существующей инфраструктуры и от того, кто за это берется.

Например, на Западном в Ростове — на улице Зорге и проспекте Стачки, по словам собеседника, нет мест для размещения отслужившей елки. А существовавший ранее пункт приема вторсырья на Каширской, куда в прошлом году можно было сдать новогоднее дерево, уже давно закрыт.

Пункт приема вторсырья, где сообщалось, что «Елочка — не мусор!», давно не работает на Каширской в Ростове
Пункт приема вторсырья, где сообщалось, что «Елочка — не мусор!», давно не работает на Каширской в Ростове. Фото: rostovgazeta.ru
«Несколько лет назад в Ростове активистами поднимался вопрос об организации культурного сбора елок после новогодних праздников. Но дальше разговоров дело не пошло. Из-за многих запретов, активистам отбили все желание этим заниматься», — отмечает Андрей Зайчиков.

По словам собеседника, самый адекватный способ утилизации елки в Ростовской области сегодня заключается в том, чтобы распилить деревце на небольшие дрова и ветки.

«И я, и мои знакомые уже не первый год так поступаем. А этот небольшой пакетик с дровами оставляем на площадке для строительных отходов, откуда его потом и забирают», — сообщает эксперт.
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" Дровами от елки хорошо отапливать баню — будет запах хвои.»
" Дровами от елки хорошо отапливать баню — будет запах хвои.». Фото: Pxhere

Однако, по словам эколога, у собранных после Нового года елок могло бы быть множество полезных способов применения.

«Например, в теплое время их можно использовать для костров от комаров — в кафе и ресторанах на берегу реки. Дровами от елки хорошо отапливать баню — будет запах хвои. Также их можно отправлять в сельские территории, которые испытывают нехватку дров. Такие дрова для топки идеально подойдут», — сообщает эксперт.

При оперативной сдаче хвойных растений — сразу после новогодних каникул, а не через полгода, когда деревья засохнут, из них можно изготовить ароматизаторы для освежителей воздуха.

«В этой технологии, скорее всего, потребуется пресс-измельчитель, который в процессе обработки поможет выделить экстракт», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, какой штраф можно получить в Ростовской области за неправильную утилизацию елки.

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