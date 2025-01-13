Эколог рассказал, чем опасен попавший в Дон растворитель в Ростове

Напомним, что 11 января в Дону заметили налет, который растянулся по берегам реки до Ворошиловского моста. Позже стало известно, что в воду попал растворитель краски для водного транспорта. Контролировать работы по очищению реки от загрязняющего вещества и выяснению виновников произошедшего, будет Южная транспортная прокуратура.