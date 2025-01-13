Эколог рассказал, чем опасен попавший в Дон растворитель в Ростове

Posted 13 января, 15:39
Published 13 января, 15:39
Modified 13 января, 15:41
Updated 13 января, 15:41
Напомним, что 11 января в Дону заметили налет, который растянулся по берегам реки до Ворошиловского моста. Позже стало известно, что в воду попал растворитель краски для водного транспорта. Контролировать работы по очищению реки от загрязняющего вещества и выяснению виновников произошедшего, будет Южная транспортная прокуратура.
«В этом месте, как правило, стоят туристические суда. Во время зимней стоянки они производят много покрасочных работ. Такие случаи были и раньше. Но на них не обращали особого внимания. Просто люди сейчас стали наиболее активными. Бывало, что здесь выбрасывали мусор за борт, который уносило течением», — отмечает Алексей Лебедев.
Эколог добавляет, что попадание растворителя в реку окажет негативное влияние на биоресурсы.
«Зимой у рыбы снижена активность. На крупную рыбу попадание в реку растворителя подействует не сильно. Пострадают мальки. Наверняка растворитель может спровоцировать гибель молоди рыбы в этом месте», — констатирует эксперт.
Появление в реке растворителя, по словам эксперта, окажет влияние и на качество воды.
«Но мы не в курсе, какими были объемы загрязнения. Я видел съемку — пятно небольшое, но это все равно неприятно. К тому же, мы не знаем, что там было ночью. Возможно, ночью в воду вылили еще больше загрязняющих веществ. Об этом же никто не узнает, поскольку постоянный контроль у нас отсутствует. Контролируется разве что факт свершившегося. Поэтому совсем непонятно, как определять ущерб», — резюмирует собеседник.
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