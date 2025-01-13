rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 13:16

Published 13 января, 13:16

Modified 13 января, 13:17

Updated 13 января, 13:17

Эксперт Сбера дала советы по эффективному возвращению к работе после долгих выходных

Эксперт Сбера дала советы по эффективному возвращению к работе после долгих выходных

13 января 2025, 13:16
Фото: Изображение Midjourney.
Тема адаптации работников после продолжительных праздников уже давно является частью корпоративной культуры многих крупнейших организаций России, в том числе Сбера.

HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова рассказала, как можно облегчить сотрудникам процесс возвращения к рабочим обязанностям после новогоднего периода.

Чтобы быстрее восстановить продуктивность, не стоит перегружать себя с первых дней. Лучше начать с небольших шагов и грамотного планирования.

Планирование коротких рабочих сессий

Метод пятиминутного отдыха после каждого часа работы популярен во всем мире благодаря своей эффективности в поддержании концентрации. Мария Прохорова рекомендует в течение дня выделять несколько блоков для кратковременных перерывов. Даже пять минут прогулки по офису помогут мозгу отдохнуть. Сотрудники банка часто проводят это время в кофе-точках, которые есть в учреждении, или работают там, если хотят сменить обстановку.

Общение с коллегами

Влиться в рабочий процесс будет проще, если начать его с общения с коллегами. Для этого необязательно устраивать официальные собрания: во многих учреждения в первые дни года коллеги часто встречаются за чашкой кофе и неформально обсуждают планы и достижения прошедшего года. Такие мероприятия способствуют созданию позитивной атмосферы. В Сбере это уже давно стало доброй традицией.

Физическая активность

Длительное сидение на рабочем месте после праздничных дней может провоцировать вялость. Чтобы справиться с этим состоянием, специалист рекомендует включить в ежедневный график перерывы на двигательную активность. Например, прогулки во время обеденного перерыва, легкую зарядку. Сотрудники Сбера с первых дней работы активно пользуются бесплатными корпоративными спортзалами, посещая их не только утром и вечером, но и во время перерывов. Это помогает им зарядиться энергией и поднять самодисциплину.

Фото: Мария Прохорова HR-директор Юго-Западного банка. Пресс служба Сбербанк

Радость простым вещам

Вместо того чтобы относиться к возвращению к рабочим обязанностям как к стрессу, эксперт советует обратить внимание на возможности, которые открываются в начале нового года. Может быть, у вас давно была мечта начать какой-то проект или достичь личной цели. Для команды Сбера мощным стимулом является волонтёрство. Специалисты самостоятельно инициируют проекты, часто вовлекая других сотрудников и членов их семей. Так, команда банка участвует в спасении птиц и животных. Кроме этого, сотрудники Сбера регулярно организуют экомероприятия и благотворительные акции.

Постпраздничные традиции

У команды Сбера сложились такие традиции, как совместный завтрак с другими работниками в корпоративной столовой, обмен небольшими подарками, которые будут полезны в работе. Это существенно поднимет эмоциональный настрой в команде. Прохорова рекомендует и другим коллективам ввести подобные традиции.

Важно помнить, что начало года — это не гонка, а шанс подойти к работе со свежими силами и вдохновением. Главное — не торопиться и оказывать друг другу поддержку.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика