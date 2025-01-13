Эксперт Сбера дала советы по эффективному возвращению к работе после долгих выходных

Posted 13 января, 13:16
Published 13 января, 13:16
Modified 13 января, 13:17
Updated 13 января, 13:17
HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова рассказала, как можно облегчить сотрудникам процесс возвращения к рабочим обязанностям после новогоднего периода.
Чтобы быстрее восстановить продуктивность, не стоит перегружать себя с первых дней. Лучше начать с небольших шагов и грамотного планирования.
Планирование коротких рабочих сессий
Метод пятиминутного отдыха после каждого часа работы популярен во всем мире благодаря своей эффективности в поддержании концентрации. Мария Прохорова рекомендует в течение дня выделять несколько блоков для кратковременных перерывов. Даже пять минут прогулки по офису помогут мозгу отдохнуть. Сотрудники банка часто проводят это время в кофе-точках, которые есть в учреждении, или работают там, если хотят сменить обстановку.
Общение с коллегами
Влиться в рабочий процесс будет проще, если начать его с общения с коллегами. Для этого необязательно устраивать официальные собрания: во многих учреждения в первые дни года коллеги часто встречаются за чашкой кофе и неформально обсуждают планы и достижения прошедшего года. Такие мероприятия способствуют созданию позитивной атмосферы. В Сбере это уже давно стало доброй традицией.
Физическая активность
Длительное сидение на рабочем месте после праздничных дней может провоцировать вялость. Чтобы справиться с этим состоянием, специалист рекомендует включить в ежедневный график перерывы на двигательную активность. Например, прогулки во время обеденного перерыва, легкую зарядку. Сотрудники Сбера с первых дней работы активно пользуются бесплатными корпоративными спортзалами, посещая их не только утром и вечером, но и во время перерывов. Это помогает им зарядиться энергией и поднять самодисциплину.
Радость простым вещам
Вместо того чтобы относиться к возвращению к рабочим обязанностям как к стрессу, эксперт советует обратить внимание на возможности, которые открываются в начале нового года. Может быть, у вас давно была мечта начать какой-то проект или достичь личной цели. Для команды Сбера мощным стимулом является волонтёрство. Специалисты самостоятельно инициируют проекты, часто вовлекая других сотрудников и членов их семей. Так, команда банка участвует в спасении птиц и животных. Кроме этого, сотрудники Сбера регулярно организуют экомероприятия и благотворительные акции.
Постпраздничные традиции
У команды Сбера сложились такие традиции, как совместный завтрак с другими работниками в корпоративной столовой, обмен небольшими подарками, которые будут полезны в работе. Это существенно поднимет эмоциональный настрой в команде. Прохорова рекомендует и другим коллективам ввести подобные традиции.
Важно помнить, что начало года — это не гонка, а шанс подойти к работе со свежими силами и вдохновением. Главное — не торопиться и оказывать друг другу поддержку.