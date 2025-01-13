Эксперт Сбера дала советы по эффективному возвращению к работе после долгих выходных

Вместо того чтобы относиться к возвращению к рабочим обязанностям как к стрессу, эксперт советует обратить внимание на возможности, которые открываются в начале нового года. Может быть, у вас давно была мечта начать какой-то проект или достичь личной цели. Для команды Сбера мощным стимулом является волонтёрство. Специалисты самостоятельно инициируют проекты, часто вовлекая других сотрудников и членов их семей. Так, команда банка участвует в спасении птиц и животных. Кроме этого, сотрудники Сбера регулярно организуют экомероприятия и благотворительные акции.