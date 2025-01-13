Фургон повис на отбойнике на трассе под Ростовом после ДТП

Posted 13 января, 07:06
Published 13 января, 07:06
Modified 13 января, 07:08
Updated 13 января, 07:08
Видео, опубликованное в telegram-канале «Красный Сулин — Ростовская область», снял один из проезжавших мимо автомобилистов. На кадрах видно, что машина завалена на бок. Колеса справа опираются на металлическое ограждение, разделяющее направления на трассе. Вероятно, транспорт с прицепом отбросило в сторону из-за заноса на скользкой дороге или аварии с другим авто.
Происшествие случилось, по словам очевидцев, на трассе к аэропорту Платов.
В каком состоянии находится водитель, неизвестно. В ГАИ по Ростовской области пока не комментировали ДТП.
Накануне вечером произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие. Легковушка разбилась в аварии с фурой. Два человека погибли, еще трое с травмами оказались в больнице.