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Posted 13 января, 07:06

Published 13 января, 07:06

Modified 13 января, 07:08

Updated 13 января, 07:08

Легковушку отбросило на отбойник после ДТП в Ростовской области

Фургон повис на отбойнике на трассе под Ростовом после ДТП

13 января 2025, 07:06
Фото: 40.mchs.gov.ru/видео t.me/sulinnews. иллюстрация. Легковушку отбросило на отбойник после ДТП в Ростовской области
В Ростовской области легковая машина с прицепом слетела прямо на отбойник. Кадры аварии появились в соцсетях утром 13 января.

Видео, опубликованное в telegram-канале «Красный Сулин — Ростовская область», снял один из проезжавших мимо автомобилистов. На кадрах видно, что машина завалена на бок. Колеса справа опираются на металлическое ограждение, разделяющее направления на трассе. Вероятно, транспорт с прицепом отбросило в сторону из-за заноса на скользкой дороге или аварии с другим авто.

Происшествие случилось, по словам очевидцев, на трассе к аэропорту Платов.

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В каком состоянии находится водитель, неизвестно. В ГАИ по Ростовской области пока не комментировали ДТП.

Накануне вечером произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие. Легковушка разбилась в аварии с фурой. Два человека погибли, еще трое с травмами оказались в больнице.

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