Фургон повис на отбойнике на трассе под Ростовом после ДТП

Видео, опубликованное в telegram-канале «Красный Сулин — Ростовская область», снял один из проезжавших мимо автомобилистов. На кадрах видно, что машина завалена на бок. Колеса справа опираются на металлическое ограждение, разделяющее направления на трассе. Вероятно, транспорт с прицепом отбросило в сторону из-за заноса на скользкой дороге или аварии с другим авто.