Главной темой второго номера печатного журнала Mash Room стал обмен пленными

В 2005 году в США вышла драма «Оружейный барон», главный персонаж которой был списан с Виктора Бута. В одном из интервью предприниматель поделился своим мнением о кино, охарактеризовав его как демонизацию и «созданную историю». При этом о своих годах, проведенных в американской тюрьме, он говорит довольно нейтрально, акцентируя внимание на том, что человеческое отношение к пленным американцам не чуждо.