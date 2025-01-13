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Posted 13 января, 16:12

Published 13 января, 16:12

Modified 13 января, 16:13

Updated 13 января, 16:13

Главной темой второго номера печатного журнала Mash Room стал обмен пленными

Главной темой второго номера печатного журнала Mash Room стал обмен пленными

13 января 2025, 16:12
Проект Mash Room (News Media Holding) продолжает экспериментировать с новыми форматами: в январе 2025 года команда представила второй номер своего печатного журнала.

Главной темой этого выпуска стали обмены пленными и проводимые переговоры, а центральные фигуры номера — участники этих обменных процессов.

Как отметил главный редактор Mash Room Никита Матнишян, редакция попыталась разобраться в вопросе обмена людей между государствами за последние три десятилетия. Начиная с истории переговоров об освобождении экипажа Ил-76 в Кандагаре и заканчивая современными реалиями, когда официальные лица постоянно ведут диалог с врагами ради возвращения домой простых парней, защищающих страну.

Статьи журнала затрагивают острые и подчас болезненные аспекты судьбы человека в политическом мире: некоторые герои подвергались тяжелым испытаниям во время своего задержания. Например, Герой России Владимир Шарпатов, который был командиром Ил-76, смог сбежать из афганского плена в Кандагаре, отметив, что самым сложным моментом для него было отсутствие связи с семьей.

Команда сумела сбежать от талибов: самолет, вылетевший в экстремально сложных условиях, приземлился в ОАЭ, где их тепло встретил наследный принц Шарджи. В интервью Шарпатов поделился историями о том, как оказался в плену и каким образом ему удалось сбежать.

В этом номере также представлена история другого заключенного — предпринимателя Виктора Бута, который провел 15 лет в американской тюрьме. Захваченный Ил-76 перевозил оружие в зафрахтованном им самолёте: мужчина вспоминает, как он содействовал команде в разработке плана побега.

Бут отметил, что в ходе подготовки они смогли убедить «Талибан» в том, что самолет почти новый, и экипажу предоставили возможность выезжать и обслуживать его. Из-за отсутствия топлива в самолете команда, основываясь на технических регламентах и инструкциях по хранению, доказала необходимость наличия минимум 10–12 тонн горючего. Через несколько месяцев, чтобы предотвратить деформацию колес, начали производить руление, после чего разрешили запускать двигатели.

В 2005 году в США вышла драма «Оружейный барон», главный персонаж которой был списан с Виктора Бута. В одном из интервью предприниматель поделился своим мнением о кино, охарактеризовав его как демонизацию и «созданную историю». При этом о своих годах, проведенных в американской тюрьме, он говорит довольно нейтрально, акцентируя внимание на том, что человеческое отношение к пленным американцам не чуждо.

Печатный проект Mash Room не имеет коммерческой цели. Он зарекомендовал себя как площадка для сбора значимых событий с разных углов. Журнал стал естественным продолжением подкастов «Не выходя из комнаты» и «Конец истории», а также представляет собой уникальный визуальный формат подачи новостей в Telegram. При этом, если цифровые форматы предназначены для быстрого взаимодействия с аудиторией, то печатное издание создается для вдумчивого чтения, объединяя истории различных времен и людей.


Более подробную информацию о проекте можно найти в Telegram.

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