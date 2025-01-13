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Posted 13 января, 08:59

Published 13 января, 08:59

Modified 13 января, 09:01

Updated 13 января, 09:01

Из-за снегопада объявили штормовое предупреждение в Ростовской области

Из-за снегопада объявили штормовое предупреждение в Ростовской области

13 января 2025, 08:59
Фото: 54.mchs.gov.ru. иллюстрация.
На Дону объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области 13 января.

По информации ведомства, с 08.00 мск и до конца суток на территории региона ожидается сильное налипание мокрого снега на деревьях и проводах. В ближайшие дни жителей и гостей области просят не подходить близко к линиям электропередач — они могут оборваться под тяжестью осадков. Также стоит избегать старых аварийных деревьев, ветки которых легко ломаются по той же причине.

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В случае ЧП вызовите экстренные службы по единому номеру 112.

Ранее RostovGazeta сообщала о транспортном коллапсе, к которому привел снегопад в Ростове-на-Дону. С самого утра город погряз в пробках, а цены на такси резко взлетели.

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