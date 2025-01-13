Из-за снегопада объявили штормовое предупреждение в Ростовской области

Posted 13 января, 08:59
Published 13 января, 08:59
Modified 13 января, 09:01
Updated 13 января, 09:01
По информации ведомства, с 08.00 мск и до конца суток на территории региона ожидается сильное налипание мокрого снега на деревьях и проводах. В ближайшие дни жителей и гостей области просят не подходить близко к линиям электропередач — они могут оборваться под тяжестью осадков. Также стоит избегать старых аварийных деревьев, ветки которых легко ломаются по той же причине.
В случае ЧП вызовите экстренные службы по единому номеру 112.
Ранее RostovGazeta сообщала о транспортном коллапсе, к которому привел снегопад в Ростове-на-Дону. С самого утра город погряз в пробках, а цены на такси резко взлетели.