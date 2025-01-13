Из-за снегопада объявили штормовое предупреждение в Ростовской области

По информации ведомства, с 08.00 мск и до конца суток на территории региона ожидается сильное налипание мокрого снега на деревьях и проводах. В ближайшие дни жителей и гостей области просят не подходить близко к линиям электропередач — они могут оборваться под тяжестью осадков. Также стоит избегать старых аварийных деревьев, ветки которых легко ломаются по той же причине.