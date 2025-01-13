Материнский капитал в 2025 году в Ростове-на-Дону — как получить, на что потратить

Posted 13 января, 15:34
Published 13 января, 15:34
Modified 13 января, 15:36
Updated 13 января, 15:36
В конце 2024 года стало известно, что в России программу маткапитала собираются продлить еще на несколько лет — до 2030 года. Соответствующее заявление сделал Михаил Мишустин, премьер-министр РФ. Он отметил, что выплата будет индексироваться.
«Благодаря продлению действия программы поддержку от государства может получить почти пять миллионов семей в стране. С 2025 года размер выплаты на первого ребенка будет увеличен до суммы, составляющей более 670 тысяч рублей. За прошедшие годы в рамках программы государство выдало более 14 миллионов сертификатов», — заявил Мишустин.
В феврале этого года в России материнский капитал будет проиндексирован, в результате чего размер выплаты увеличится на 7,3%. Аналогичным образом выплата была увеличена и в предыдущем году. Уже со второго месяца текущего года ростовчане смогут получать:
Если заявитель на первого по счету ребенка выплату уже оформлял, то за следующего ребенка он получит 217 400 рублей.
Будет ли индексироваться остаток материнского капитала, если его часть уже была использована тем или иным образом? Да, и этот остаток проиндексируют на ту же величину — 7,3%.
В 2025 году в Ростове-на-Дону оформить маткапитал имеют право лишь определенные категории граждан. Это женщины, у которых вторые и последующие дети появились на свет после января 2007 года, причем, как родные, так и усыновленные, а также женщины, у которых первые по счету дети появились после 2020 года. В Ростове-на-Дону материнский капитал в 2025 году могут получить также и мужчины, обладающие соответствующим статусом единственных усыновителей детей, вторых по счету.
Материнский капитал в Ростове-на-Дону в 2025 году может быть оформлен и на несовершеннолетних, либо на граждан, которые обучаются в вузе очно, но не достигли 23 лет. В этом случае нужно соблюсти одно из нескольких условий:
Материнский капитал могут получить только граждане РФ. Сам ребенок должен при этом родиться на территории Российской Федерации.
Жители Ростова-на-Дону, у которых возникло право на материнский капитал в 2025 году, получают его без заявления. То есть, сертификат на выплату направляется гражданину через портал «Госуслуги», в личный кабинет — спустя пять дней после того, как появившегося на свет ребенка родители зарегистрировали в ЗАГС. Как быть, если у родителей нет аккаунта на «Госуслугах»? В этом случае они могут обратиться в МФЦ, где им выдадут сертификат в бумажном виде.
Венера Шумлянская, член АЮР, в комментарии к материалу на РБК напомнила, что для получения сертификата заявление писать и подавать куда-либо не нужно начиная с 2020 года.
«Вся информация, необходимая для формирования сертификата, раньше направлялась в Пенсионный фонд России, а с 2023 года она приходит уже в Социальный фонд. Ее направляют органы ЗАГС», — отметила эксперт.
В России улучшение жилищных условий остается одним из наиболее часто выбираемых вариантов расходования средств из маткапитала. Согласно статистике, которую приводят в «Дом.РФ», такой вариант выбирает порядка 70% граждан России.
Артемий Шурыгин, руководитель Российской гильдии риелторов, в беседе с URA.RU обратил внимание на то, что россияне стали реже направлять материнский капитал на приобретение жилья. Он называет это недавней тенденцией и связывает с тем, что требования банков к заемщикам и условиям предоставления кредитов стали более строгими после повышения ключевой ставки и отмены программ льготной ипотеки.
«Когда программа материнского капитала еще только начинала запускаться, более 90% получателей средств действительно направляли средства на приобретение жилья. Однако буквально с каждым годом количество таких получателей только уменьшалось. Размер индексации маткапитала некоторым образом отстает от темпа, в котором дорожает недвижимость, разрыв составляет до 40%. А с учетом условий, предлагаемых в настоящее время банками, использовать только средства маткапитала в качестве первоначального ипотечного взноса и вовсе невозможно», — считает эксперт.
Как именно можно улучшить жилищные условия при помощи материнского капитала в Ростове-на-Дону в 2025 году:
Чтобы направить выплату на покупку жилья в 2025 году, необходимо подтвердить, что выбранное жилье пригодно к проживанию. Такие правила установлены начиная с 2025 года. После получения соответствующего заключения владелец материнского капитала сможет направить средства на эту цель, а если по результатам проверки выяснится, что жилье к проживанию не пригодно, то заявителю, соответственно, откажут.
В Ростове-на-Дону в 2025 году на маткапитал есть законная возможность приобрести дом либо квартиру. Как правило, сертификат используется для рефинансирования уже оформленного кредита, в качестве стартового взноса или в рамках погашения основного ипотечного долга.
Валерия Цветкова, директор агентства недвижимости, в беседе с РБК советует вносить первоначальный взнос по ипотеке, используя как средства маткапитала, так и собственные.
«Если гражданин в рамках первоначального взноса использует только средства из материнского капитала, то формально по этой причине ему отказать не могут. Однако не стоит забывать, что от величины первоначального взноса во многом зависят шансы на одобрение ипотеки. Это обусловлено рисками, которые теоретически может понести банк, поскольку чем больше сумма, вносимая заемщиком, тем больше вероятность, что он не откажется от внесения платежей по кредиту и пойдет на риск потери своей квартиры», — объясняет эксперт.
Можно ли на средства маткапитала построить или провести реконструкцию жилого дома в Ростове-на-Дону в 2025 году? Такая возможность есть, более того, вот уже пять лет средства разрешают использовать для возведения жилья и на территориях для ИЖС, и на садовых участках. Если дом уже построен на таком участке, но на средства из материнского капитала его можно и реконструировать. Важно соблюсти условия:
Сам дом можно реконструировать или строить с использованием денег из материнского капитала можно как собственными силами, так и силами стройкомпании, в рамках подписания договора подряда.
Как уже отмечалось, на средства маткапитала в Ростове-на-Дону в 2025 году можно реконструировать дуплекс или таунхаус. Они относятся к категории блокированной застройки и не считаются объектами ИЖС, так что до недавнего времени их собственники не могли использовать материнский капитал для реконструкции. Такая возможность сейчас уже есть.
Можно ли купить землю в Ростове-на-Дону в 2025 году на средства материнского капитала? Именно участок на эти деньги приобрести нельзя, тогда как на покупку дома их направить можно. Кроме того, апартаменты на материнский капитал в 2025 году в Ростове-на-Дону тоже купить нельзя.