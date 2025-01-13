Мокрый снег и дожди с новой силой накроют Ростовскую область

В течение дня и в ночь на 14 января ожидаются дожди, переходящий в мокрый снег. Ночью ударит небольшой мороз, около -5 градусов. Поэтому к утру дороги могут превратиться в ледовый каток. Кроме того, возможно налипание снега на деревьях и проводах, ухудшение видимости. А в северной части области (Шолоховский, Верхнедонской и другие районы) — снежные накаты.