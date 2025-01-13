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Posted 13 января, 06:17

Published 13 января, 06:17

Modified 13 января, 06:19

Updated 13 января, 06:19

Мокрый снег и дожди с новой силой накроют Ростовскую область

Мокрый снег и дожди с новой силой накроют Ростовскую область

13 января 2025, 06:17
Фото: Pxhere. Мокрый снег и дожди с новой силой накроют Ростовскую область
На Ростовскую область надвигаются ливни и мокрый снег. О непогоде сообщили 13 января в региональном ДПЧС.

Старый Новый год в Ростовской области и области начался со снегопада. Под белым покрывалом оказались почти все муниципалитета Дона, включая столицу. К 09.00 мск на улице потеплело до +1 градуса, и зимние осадки начали таять. Однако новая порция снега появится уже в ближайшие сутки.

Мороз до -6 и мокрый снег надвигаются на Ростовскую область
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В течение дня и в ночь на 14 января ожидаются дожди, переходящий в мокрый снег. Ночью ударит небольшой мороз, около -5 градусов. Поэтому к утру дороги могут превратиться в ледовый каток. Кроме того, возможно налипание снега на деревьях и проводах, ухудшение видимости. А в северной части области (Шолоховский, Верхнедонской и другие районы) — снежные накаты.

Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными в ближайшие дни. Линии электропередач и деревья с витринами лучше обходить стороной, а на дорогах — соблюдать все правила и не лихачить.

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