Мокрый снег и дожди с новой силой накроют Ростовскую область

Posted 13 января, 06:17
Published 13 января, 06:17
Modified 13 января, 06:19
Updated 13 января, 06:19
Старый Новый год в Ростовской области и области начался со снегопада. Под белым покрывалом оказались почти все муниципалитета Дона, включая столицу. К 09.00 мск на улице потеплело до +1 градуса, и зимние осадки начали таять. Однако новая порция снега появится уже в ближайшие сутки.
В течение дня и в ночь на 14 января ожидаются дожди, переходящий в мокрый снег. Ночью ударит небольшой мороз, около -5 градусов. Поэтому к утру дороги могут превратиться в ледовый каток. Кроме того, возможно налипание снега на деревьях и проводах, ухудшение видимости. А в северной части области (Шолоховский, Верхнедонской и другие районы) — снежные накаты.
Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными в ближайшие дни. Линии электропередач и деревья с витринами лучше обходить стороной, а на дорогах — соблюдать все правила и не лихачить.