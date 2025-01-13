Мощные геомагнитные бури накроют Ростовскую область из-за дыры в плазме Солнца

По словам ученого, крупная дыра в плазме спровоцировала ускорение солнечного ветра с 400 до 600 километров в секунду. На этом уровне она продержится еще ближайшую неделю. Солнечный ветер приведет к ухудшению обстановки в магнитосфере Земли. Однако пока что нельзя точно сказать, стоит ли ждать геомагнитных бурь. Такая вероятность существует, но для прогноза слишком много неопределенных факторов.