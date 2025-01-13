Мощные геомагнитные бури накроют Ростовскую область из-за дыры в плазме Солнца

Posted 13 января, 11:50
Published 13 января, 11:50
Modified 13 января, 11:52
Updated 13 января, 11:52
По словам ученого, крупная дыра в плазме спровоцировала ускорение солнечного ветра с 400 до 600 километров в секунду. На этом уровне она продержится еще ближайшую неделю. Солнечный ветер приведет к ухудшению обстановки в магнитосфере Земли. Однако пока что нельзя точно сказать, стоит ли ждать геомагнитных бурь. Такая вероятность существует, но для прогноза слишком много неопределенных факторов.
Как правило, бури появляются при взаимодействии быстрых потоков солнечного ветра с магнитосферой Земли. Если в этот момент произойдут масштабные корональные выбросы массы в сторону нашей планеты, могут выйти из строя спутники, нарушиться работа электросетей, отключиться радиосвязь. Из плюсов такого явления можно выделить лишь полярные сияния.
Ранее стало известно, что геомагнитная буря накроет Ростовскую область в конце января и начале февраля. Не исключено, что это связано с корональной дырой.