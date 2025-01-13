На суде в Ростове обвиняемый в попытке отравления летчиков признал вину

На скамье фигурантов мужчина оказался в 2023 году. В октябре курьер привез алкоголь и торт в ресторан, где проходила встреча выпускников летного училища. Подарок насторожил собравшихся — выяснилось, что никто из них доставку не заказывал. Тогда они передали посылку правоохранителям. После экспертизы оказалось, что напитки и еда отравлены.