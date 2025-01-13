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Posted 13 января, 10:49

Published 13 января, 10:49

Modified 13 января, 10:51

Updated 13 января, 10:51

Армавирский отравитель признал вину в теракте на суде в Ростове-на-Дону

На суде в Ростове обвиняемый в попытке отравления летчиков признал вину

13 января 2025, 10:49
Фото: ТАСС. Армавирский отравитель признал вину в теракте на суде в Ростове-на-Дону
В Ростове состоялось первое заседание по делу о попытке отравления выпускников летного училища в Краснодарском крае. Обвиняемый Егор Семенов признал вину, сообщает ТАСС из зала суда.

Слушание прошло 13 января в Южном окружном военном суде на улице Мечникова, 75Б. Уроженец Мелитополя Егор Семенова заявил, что считает себя виновным.

— Да, Ваша честь, вину признаю в полном объеме, — ответил он на вопрос судьи.

На скамье фигурантов мужчина оказался в 2023 году. В октябре курьер привез алкоголь и торт в ресторан, где проходила встреча выпускников летного училища. Подарок насторожил собравшихся — выяснилось, что никто из них доставку не заказывал. Тогда они передали посылку правоохранителям. После экспертизы оказалось, что напитки и еда отравлены.

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По версии следствия, токсичное вещество в торт и спиртное добавил Егор Семенов. Он получил российское гражданство в 2022 году, а в апреле 2023 якобы его завербовали спецслужбы Украины. За отравление выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны мужчине пообещали 400 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям о террористическом акте и госизмене.

Ранее в Азове произошло массовое отравление фаст-фудом в одном из общепитов.

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