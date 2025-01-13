Ни одного разрешения на строительство высоток не выдали в Ростове в декабре

При этом за данный период разрешили ввести в эксплуатацию восемь высоток. Среди них — жилые дома со следующими адресами: 23-я Линия, 54; Космонавтов 1в; Зорге, 11в; Дмитрия Петрова, 7; Вересаева, 103в, а также три объекта на улице Берберовская, 15.