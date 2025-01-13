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Posted 13 января, 15:37

Published 13 января, 15:37

Modified 13 января, 15:39

Updated 13 января, 15:39

Ни одного разрешения на строительство высоток не выдали в Ростове в декабре

Ни одного разрешения на строительство высоток не выдали в Ростове в декабре

13 января 2025, 15:37
Фото: 1MI. Ни одного разрешения на строительство высоток не выдали в Ростове в декабре
В Ростове за декабрь 2024 не выдали ни одного разрешения на строительство многоквартирных домов. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Напомним, что врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь приостановил выдачу разрешений на строительство высоток с начала декабря 2024 года. Он пояснил, что решение связано с жалобами дончан на отсутствие инфраструктуры.

В связи с этим департамент архитектуры и градостроительства донской столицы в декабре 2024 года не выдал ни одного разрешения на строительство многоэтажек.

При этом за данный период разрешили ввести в эксплуатацию восемь высоток. Среди них — жилые дома со следующими адресами: 23-я Линия, 54; Космонавтов 1в; Зорге, 11в; Дмитрия Петрова, 7; Вересаева, 103в, а также три объекта на улице Берберовская, 15.

У муниципалитетов в Ростовской области отобрали право разрешать строительство
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Ранее стало известно об огромном количестве нераспроданных квартир в новостройках донской столицы.

До этого у муниципалитетов в донском регионе отобрали право разрешать строительство.

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