Ни одного разрешения на строительство высоток не выдали в Ростове в декабре

Posted 13 января, 15:37
Published 13 января, 15:37
Modified 13 января, 15:39
Updated 13 января, 15:39
Напомним, что врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь приостановил выдачу разрешений на строительство высоток с начала декабря 2024 года. Он пояснил, что решение связано с жалобами дончан на отсутствие инфраструктуры.
В связи с этим департамент архитектуры и градостроительства донской столицы в декабре 2024 года не выдал ни одного разрешения на строительство многоэтажек.
При этом за данный период разрешили ввести в эксплуатацию восемь высоток. Среди них — жилые дома со следующими адресами: 23-я Линия, 54; Космонавтов 1в; Зорге, 11в; Дмитрия Петрова, 7; Вересаева, 103в, а также три объекта на улице Берберовская, 15.
Ранее стало известно об огромном количестве нераспроданных квартир в новостройках донской столицы.
До этого у муниципалитетов в донском регионе отобрали право разрешать строительство.