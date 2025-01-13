Омбудсмен оценил вероятность отказа от ЕГЭ в новом году в Ростовской области

В России продолжает обсуждаться тема о необходимости отказа от единого госэкзамена. Эксперты уверены, что ЕГЭ нельзя превращать в единственный итог обучения. Аргументируя тем, что, получая в школе знания и навыки, дети достигают успехов по многим предметам. А не только по выбранным для сдачи единого госэкзамена.