Омбудсмен оценил вероятность отказа от ЕГЭ в новом году в Ростовской области

Posted 13 января, 10:13
Published 13 января, 10:13
Modified 13 января, 10:15
Updated 13 января, 10:15
В России продолжает обсуждаться тема о необходимости отказа от единого госэкзамена. Эксперты уверены, что ЕГЭ нельзя превращать в единственный итог обучения. Аргументируя тем, что, получая в школе знания и навыки, дети достигают успехов по многим предметам. А не только по выбранным для сдачи единого госэкзамена.
«В ЕГЭ есть большая вероятность случайностей или „натаскивания“ под конкретную задачу. В итоге школьник сдает экзамен, а насколько по факту он знает предмет — остается под большим вопросом. Поэтому предлагается, чтобы полученные в ходе освоения дисциплин знания тоже учитывались. Мне кажется, это важно», — отмечает Владимир Гайворонский.
По словам собеседника, пока сложно сказать, что должно прийти на смену ЕГЭ. Но эксперт не исключает, что постепенно ЕГЭ будет вытесняться другими системами оценивания. Одна из таких систем — интегральная оценка. Она будет действовать вместе с результатами ЕГЭ.
«Интегральная оценка позволит избежать абсолютного доминирования ЕГЭ. Думаю, что будет выработан целый комплекс системы оценивания. Набор баллов будет становиться шире, в разных спектрах. Это будет комплексный подход к оценкам знаний учеников, который составит багаж, позволяющий поступить в вуз», — резюмирует эксперт.