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Posted 13 января, 10:13

Published 13 января, 10:13

Modified 13 января, 10:15

Updated 13 января, 10:15

Омбудсмен оценил вероятность отказа от ЕГЭ в новом году в Ростовской области

Омбудсмен оценил вероятность отказа от ЕГЭ в новом году в Ростовской области

13 января 2025, 10:13
Фото: 1MI. Омбудсмен оценил вероятность отказа от ЕГЭ в новом году в Ростовской области
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Эксклюзив
Председатель ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский сообщил RostovGazeta, что абсолютной замены ЕГЭ пока нет. Есть только дополнения.

В России продолжает обсуждаться тема о необходимости отказа от единого госэкзамена. Эксперты уверены, что ЕГЭ нельзя превращать в единственный итог обучения. Аргументируя тем, что, получая в школе знания и навыки, дети достигают успехов по многим предметам. А не только по выбранным для сдачи единого госэкзамена.

«В ЕГЭ есть большая вероятность случайностей или „натаскивания“ под конкретную задачу. В итоге школьник сдает экзамен, а насколько по факту он знает предмет — остается под большим вопросом. Поэтому предлагается, чтобы полученные в ходе освоения дисциплин знания тоже учитывались. Мне кажется, это важно», — отмечает Владимир Гайворонский.
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По словам собеседника, пока сложно сказать, что должно прийти на смену ЕГЭ. Но эксперт не исключает, что постепенно ЕГЭ будет вытесняться другими системами оценивания. Одна из таких систем — интегральная оценка. Она будет действовать вместе с результатами ЕГЭ.

«Интегральная оценка позволит избежать абсолютного доминирования ЕГЭ. Думаю, что будет выработан целый комплекс системы оценивания. Набор баллов будет становиться шире, в разных спектрах. Это будет комплексный подход к оценкам знаний учеников, который составит багаж, позволяющий поступить в вуз», — резюмирует эксперт.
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