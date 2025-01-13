Опрос ВТБ: на что копят российские семьи

Более половины россиян (51%) ставят перед собой цель создать подушку безопасности для своей семьи. Около трети опрошенных (34%) планируют накопить на покупку жилья, а основная финансовая цель для 28% респондентов — обеспечить себе достойную старость. Четверть россиян (25%) стремятся накопить на образование детей, а 8% хотят купить для них жилье. У 9% опрошенных нет финансовых целей на будущее.