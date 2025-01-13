Почти на 20 процентов сократилась безработица в Ростовской области

Posted 13 января, 12:54
Published 13 января, 12:54
Modified 13 января, 12:56
Updated 13 января, 12:56
Согласно результатам исследования рабочей силы по ЮФО, осенью 2024 года уровень занятости в донском регионе вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 1,8%.
Ростовская область стала одной из самых занятых регионов ЮФО, уступив астраханцам (это — 62,5%, в то время как средний уровень занятости по всему округу составляет 60,8%).
Кроме того, в донском регионе в 2024 году посчитали количество безработных — всего их по области 51,8 тысячи человек. Это — 2,3% от всего трудоспособного населения. Несмотря на это, за год уровень безработицы в Ростовской области сократился на 19,6 процента.