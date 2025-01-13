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Posted 13 января, 12:54

Published 13 января, 12:54

Modified 13 января, 12:56

Updated 13 января, 12:56

Почти на 20 процентов сократилась безработица в Ростовской области

Почти на 20 процентов сократилась безработица в Ростовской области

13 января 2025, 12:54
Фото: wikimedia.org. Почти на 20 процентов сократилась безработица в Ростовской области
В Ростовской области на 19,6 процента снизился уровень безработицы осенью 2024 года. Информация об этом появилась на сайте Ростовстата.

Согласно результатам исследования рабочей силы по ЮФО, осенью 2024 года уровень занятости в донском регионе вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 1,8%.

Ростовская область стала одной из самых занятых регионов ЮФО, уступив астраханцам (это — 62,5%, в то время как средний уровень занятости по всему округу составляет 60,8%).

Кроме того, в донском регионе в 2024 году посчитали количество безработных — всего их по области 51,8 тысячи человек. Это — 2,3% от всего трудоспособного населения. Несмотря на это, за год уровень безработицы в Ростовской области сократился на 19,6 процента.

Рекрутеры прогнозируют замедление роста зарплат в Ростовской области в 2025 году
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Ранее стало известно о замедлении роста зарплат в донском регионе в 2025 году.

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