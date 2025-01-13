Почти на 20 процентов сократилась безработица в Ростовской области

Кроме того, в донском регионе в 2024 году посчитали количество безработных — всего их по области 51,8 тысячи человек. Это — 2,3% от всего трудоспособного населения. Несмотря на это, за год уровень безработицы в Ростовской области сократился на 19,6 процента.