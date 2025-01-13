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Posted 13 января, 05:57

Published 13 января, 05:57

Modified 13 января, 05:59

Updated 13 января, 05:59

После снегопада пробки сковали улицы Ростова

После снегопада пробки сковали улицы Ростова

13 января 2025, 05:57
Фото: 1MI. После снегопада пробки сковали улицы Ростова
Ростов сковали 7-балльные пробки после утреннего снегопада. По данным сервиса «Яндекс.Карты», наиболее сложная ситуация наблюдается по направлению в центр из разных районов города.

По данным на 08.30 мск, огромный затор в несколько километров образовался на проспекте Стачки, Михаила Нагибина, улице Доватора, Зоологической, Шеболдаева, Вавилова, Особенной, Российской, Троллейбусной, Вятской и Менжинского.

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Чуть меньше пробки на проспекте Шолохова, 40-летия Победы, Восточном шоссе и Ворошиловском проспекте, на Театральном, на улице Большой Садовой, Нансена Мечникова. В районе Рабочего городка и Военведа произошли аварии.

Ранее стало известно, насколько подорожало такси в первый рабочий день новой недели 13 января.

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