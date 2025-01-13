После снегопада пробки сковали улицы Ростова

Posted 13 января, 05:57
Published 13 января, 05:57
Modified 13 января, 05:59
Updated 13 января, 05:59
По данным на 08.30 мск, огромный затор в несколько километров образовался на проспекте Стачки, Михаила Нагибина, улице Доватора, Зоологической, Шеболдаева, Вавилова, Особенной, Российской, Троллейбусной, Вятской и Менжинского.
Чуть меньше пробки на проспекте Шолохова, 40-летия Победы, Восточном шоссе и Ворошиловском проспекте, на Театральном, на улице Большой Садовой, Нансена Мечникова. В районе Рабочего городка и Военведа произошли аварии.
Ранее стало известно, насколько подорожало такси в первый рабочий день новой недели 13 января.