После снегопада пробки сковали улицы Ростова

Чуть меньше пробки на проспекте Шолохова, 40-летия Победы, Восточном шоссе и Ворошиловском проспекте, на Театральном, на улице Большой Садовой, Нансена Мечникова. В районе Рабочего городка и Военведа произошли аварии.