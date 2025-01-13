Ростов встретил Старый Новый год со снегом, а Слюсарь заявил, что идет на выборы

Posted 13 января, 18:15
Published 13 января, 18:15
Modified 13 января, 18:17
Updated 13 января, 18:17
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь собирается стать участником выборов главы региона, которые состоятся 14 сентября 2025 года.
Об этом он заявил во время мероприятия, посвященному Дню печати.
Глава региона отметил, что он будет стараться в качестве кандидата в губернаторы «донести свою позицию до жителей нашего региона».
В донском регионе объявили штормовое предупреждение из-за опасной погоды.
По информации ГУ МЧС, в течение суток на территории региона будет сильное налипание мокрого снега на деревьях и проводах.
В связи с этим жителей донского региона попросили не подходить близко к линиям электропередач и веткам, которые могут повредиться из-за осадков.
В донском регионе на поддержку казачьих обществ из бюджета выделили более 2,2 миллиарда рублей в 2025 году.
Об этом стало известно из постановления донских властей. Уточняется, что финансирование распределили на два этапа. Так, за 2024 год на поддержку казаков направили более двух миллиардов из бюджета донского региона. Еще два десятка миллиона выделили внебюджетные источники.
Второй этап программы рассчитан на период до 2026 года. Так, в 2025 на данные цели направят 2,2 миллиарда рублей, а в 2026 — 1,4 млрд. Документ подписал врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь.