Сгорел дотла: на трассе М-4 под Ростовом воспламенился прицеп

Пожар случился недалеко от хутора Ленина в Аксайском районе. Прямо посреди дороги полыхал прицеп машины. Пламя охватило весь металлический корпус. Ветер разносил клубы черного дыма по округе. Происшествие было видно даже из населенных пунктов, расположенных неподалеку.