rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 10:18

Published 13 января, 10:18

Modified 13 января, 10:20

Updated 13 января, 10:20

Сгорел дотла: на трассе М-4 под Ростовом воспламенился прицеп

Сгорел дотла: на трассе М-4 под Ростовом воспламенился прицеп

13 января 2025, 10:18
Фото: 33.mchs.gov.ru. иллюстрация. Сгорел дотла: на трассе М-4 под Ростовом воспламенился прицеп

На трассе М-4 под Ростовом сгорел дотла прицеп

Прицеп авто сгорел дотла на подъезде к Ростову-на-Дону. Кадры с места ЧП появились в telegram-канале «Это Ростов новости» 13 января.

Пожар случился недалеко от хутора Ленина в Аксайском районе. Прямо посреди дороги полыхал прицеп машины. Пламя охватило весь металлический корпус. Ветер разносил клубы черного дыма по округе. Происшествие было видно даже из населенных пунктов, расположенных неподалеку.

Трассу М-4 «Дон» замело снегом в Ростовской области
Узнать подробнее
Видео: t.me/etorostov.

Что-то горит в районе хутора Ленина, на трассе, прямо на М-4, — говорит автор одного из видео.

Ранее недалеко от Ростова фургон попал в ДТП и повис на металлическом отбойнике правой стороной. Вероятно, водитель не справился с управлением из-за непогоды.

Читайте также:
Поворот не туда: фура раздавила легковушку под Ростовом-на-ДонуРостовчанин получил два года колонии после смертельного ДТП с пожаромПассажир погиб в горящей легковушке после массового ДТП в Ростове
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#ДТП#Пожар#Аксайский район#М-4#Хутор Ленина#Прицеп
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика