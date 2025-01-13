Сгорел дотла: на трассе М-4 под Ростовом воспламенился прицеп

Posted 13 января, 10:18
Published 13 января, 10:18
Modified 13 января, 10:20
Updated 13 января, 10:20
Пожар случился недалеко от хутора Ленина в Аксайском районе. Прямо посреди дороги полыхал прицеп машины. Пламя охватило весь металлический корпус. Ветер разносил клубы черного дыма по округе. Происшествие было видно даже из населенных пунктов, расположенных неподалеку.
Что-то горит в районе хутора Ленина, на трассе, прямо на М-4, — говорит автор одного из видео.
Ранее недалеко от Ростова фургон попал в ДТП и повис на металлическом отбойнике правой стороной. Вероятно, водитель не справился с управлением из-за непогоды.