rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 13:51

Published 13 января, 13:51

Modified 13 января, 13:53

Updated 13 января, 13:53

В Ростовской области бизнесмен отбирал участки у фермеров

Следователи проверят сообщения о краже земель у фермеров Ростовской области

13 января 2025, 13:51
Фото: 1MI. В Ростовской области бизнесмен отбирал участки у фермеров
В соцмедиа появилась информация о том, что в Ростовской области предприниматель отбирает земельные участки у фермеров. Об этом рассказал ростовский Следком.

Сообщается, что в социальных сетях распространились сведения о том, что бизнесмен из Сальского района с помощью мошенничества и административного ресурса отбирает участки у местных фермеров.

В связи с этим сальские следователи организовали доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщает ведомство.

У перевозившего гумпомощь курского волонтера украли машину в Ростовской области
Узнать подробнее

Ранее в донском регионе бывший адвокат пообещал замять дело об обороте наркотиков за три миллиона рублей.

До этого в Ростове-на-Дону водитель мусоровоза наехал на пожилую женщину с младенцем.

Читайте также:
У перевозившего гумпомощь курского волонтера украли машину в Ростовской областиБастрыкин вмешался в дело о смерти избитого подростком инвалида под СальскомПенсионера год держали в рабстве на хуторе в Ростовской области
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бизнесмен#Мошенничество#Следком#Фермеры#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика