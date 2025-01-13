Следователи проверят сообщения о краже земель у фермеров Ростовской области

Posted 13 января, 13:51
Published 13 января, 13:51
Modified 13 января, 13:53
Updated 13 января, 13:53
Сообщается, что в социальных сетях распространились сведения о том, что бизнесмен из Сальского района с помощью мошенничества и административного ресурса отбирает участки у местных фермеров.
В связи с этим сальские следователи организовали доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщает ведомство.
Ранее в донском регионе бывший адвокат пообещал замять дело об обороте наркотиков за три миллиона рублей.
До этого в Ростове-на-Дону водитель мусоровоза наехал на пожилую женщину с младенцем.