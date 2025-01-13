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Posted 13 января, 20:22

Published 13 января, 20:22

Modified 13 января, 20:24

Updated 13 января, 20:24

Ростове сработала система оповещения о ЧС

«Спуститесь в укрытия!»: тревожная сирена переполошила жителей Ростова 13 января

13 января 2025, 20:22
Фото: 1MI. Ростове сработала система оповещения о ЧС

Тревожная сирена переполошила жителей Ростова 13 января

Система оповещения о ЧС сработала в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают местные жители вечером 13 января.

Оповещение сработало в центре города, на улице Ленина, а также в районе Роствертола и Каменки, сообщают очевидцы. Кроме того, о сигналах оповещения проинформировали жители Сельмаша.

Ростовчане рассказали, что тревожный сигнал зазвучал около 21.00 мск, и оповещение было слышно в течение 30 минут. Кроме звука самой сирены, голос оповещателя призывал жителей города спуститься в укрытия.

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При этом, несмотря на оповещения, горожане не отказались от использования пиротехники во время празднования Старого Нового года. Жители разных районов запускали фейерверки и взрывали петарды, пугая соседей.

Официальной информации о причинах срабатывания звукового оповещения не поступало.

Ранее после атаки дронов на Ростовскую область повреждения получили школа, Дворец культуры, жилые дома и машины. При этом пострадал один человек — его доставили в БСМП.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ЧС#Машины#Система оповещения#Атака дронов#Жилые дома#Военвед#Воздушная тревога
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