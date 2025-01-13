«Спуститесь в укрытия!»: тревожная сирена переполошила жителей Ростова 13 января

Posted 13 января, 20:22
Published 13 января, 20:22
Modified 13 января, 20:24
Updated 13 января, 20:24
Оповещение сработало в центре города, на улице Ленина, а также в районе Роствертола и Каменки, сообщают очевидцы. Кроме того, о сигналах оповещения проинформировали жители Сельмаша.
Ростовчане рассказали, что тревожный сигнал зазвучал около 21.00 мск, и оповещение было слышно в течение 30 минут. Кроме звука самой сирены, голос оповещателя призывал жителей города спуститься в укрытия.
При этом, несмотря на оповещения, горожане не отказались от использования пиротехники во время празднования Старого Нового года. Жители разных районов запускали фейерверки и взрывали петарды, пугая соседей.
Официальной информации о причинах срабатывания звукового оповещения не поступало.
Ранее после атаки дронов на Ростовскую область повреждения получили школа, Дворец культуры, жилые дома и машины. При этом пострадал один человек — его доставили в БСМП.