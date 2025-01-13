Старый Новый год на Дону: отчего ростовчане так держатся за свои вареники?

Россия не живет по Юлианскому календарю уже 107 лет, но традиция отмечать Новый год на старый манер, теперь уже 14 января по Григорианскому календарю, все еще жива. По наследию от заставших перемену летосчисления предков нам досталась память о старинных традициях: новогодних гаданиях, колядовании и варениках, непременно с сюрпризами.