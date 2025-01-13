Таксисты взвинтили цены в Ростове-на-Дону из-за снега

Posted 13 января, 05:30
Published 13 января, 05:30
Modified 13 января, 05:32
Updated 13 января, 05:32
Пробки сковали донскую столицу в утренний час пик, когда большинство спешит на работу, учебу или по другим делам. Помимо повышенного спроса на такси, на его стоимость повлияла и непогода. Из-за снега поездки подорожали еще больше.
Добраться к главному ж/д вокзалу с Левенцовки обойдется в 1100 рублей. Чуть меньше, около 1000 рублей, стоит поездка из района Северный Батайска. Самые высокие цены перевалили за 1300 рублей — столько просят таксисты за маршрут от Левенцовки до Театральной площади и от микрорайона Суворовского до ж/д вокзала.
Даже проехать по центру несколько километров будет стоить порядка 500 рублей (например, от Театральной площади до администрации города). Примечательно, что повышенного спроса нет в районе ТЦ «Мега» и въезда в Ростов. Оттуда доехать в центр можно за 500-600 рублей.
Ранее RostovGazeta сообщала о проверке следкомом таксистов, завышающих цены для участников СВО.