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Posted 13 января, 05:30

Published 13 января, 05:30

Modified 13 января, 05:32

Updated 13 января, 05:32

Из-за снегопада утром 13 января взлетели цены на такси в Ростове

Таксисты взвинтили цены в Ростове-на-Дону из-за снега

13 января 2025, 05:30
Фото: 1MI. Из-за снегопада утром 13 января взлетели цены на такси в Ростове
В Ростове-на-Дону цены на такси сильно подскочили из-за утреннего снега. Добраться в центр 13 января практически из любой точки города обойдется порядка тысячи рублей.

Пробки сковали донскую столицу в утренний час пик, когда большинство спешит на работу, учебу или по другим делам. Помимо повышенного спроса на такси, на его стоимость повлияла и непогода. Из-за снега поездки подорожали еще больше.

Добраться к главному ж/д вокзалу с Левенцовки обойдется в 1100 рублей. Чуть меньше, около 1000 рублей, стоит поездка из района Северный Батайска. Самые высокие цены перевалили за 1300 рублей — столько просят таксисты за маршрут от Левенцовки до Театральной площади и от микрорайона Суворовского до ж/д вокзала.

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Даже проехать по центру несколько километров будет стоить порядка 500 рублей (например, от Театральной площади до администрации города). Примечательно, что повышенного спроса нет в районе ТЦ «Мега» и въезда в Ростов. Оттуда доехать в центр можно за 500-600 рублей.

Ранее RostovGazeta сообщала о проверке следкомом таксистов, завышающих цены для участников СВО.

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