Таксисты взвинтили цены в Ростове-на-Дону из-за снега

Добраться к главному ж/д вокзалу с Левенцовки обойдется в 1100 рублей. Чуть меньше, около 1000 рублей, стоит поездка из района Северный Батайска. Самые высокие цены перевалили за 1300 рублей — столько просят таксисты за маршрут от Левенцовки до Театральной площади и от микрорайона Суворовского до ж/д вокзала.