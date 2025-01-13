Трассу М-4 «Дон» замело снегом в Ростовской области

Аналогичная ситуация в Московской области и на Кубани. В случае с первой, метель была на трассе М-1 «Беларусь», М-11 «Нева» и М-12 «Восток». Кроме того, снег накроет в ближайшее время М-3 «Украина» в Калужской области. То же самое по прогнозу в Нижегородской области, Татарстане и Чувашии.