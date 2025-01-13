Трассу М-4 «Дон» замело снегом в Ростовской области

Posted 13 января, 07:48
Published 13 января, 07:48
Modified 13 января, 07:50
Updated 13 января, 07:50
Вероятно, речь идет о полном участке федеральной дороги от северной окраины региона до самой границы с Краснодарским краем. В ночь на 13 января снег выпал почти во всех муниципалитетах Ростовской области. Очевидно, что трасса тоже покрыта снегом на всем пути.
Аналогичная ситуация в Московской области и на Кубани. В случае с первой, метель была на трассе М-1 «Беларусь», М-11 «Нева» и М-12 «Восток». Кроме того, снег накроет в ближайшее время М-3 «Украина» в Калужской области. То же самое по прогнозу в Нижегородской области, Татарстане и Чувашии.
Водителей просят соблюдать безопасную дистанцию и не лихачить на дорогах.
Ранее в Ростовской области во время снегопада в ДТП попал фургон.