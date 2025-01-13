rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 17:04

Published 13 января, 17:04

Modified 13 января, 17:06

Updated 13 января, 17:06

Ущерб заводу после атаки БПЛА под Ростовом-на-Дону оценили в 160 млн рублей

Ущерб заводу после атаки БПЛА под Ростовом-на-Дону оценили в 160 млн рублей

13 января 2025, 17:04
Фото: 1MI. Ущерб заводу после атаки БПЛА под Ростовом-на-Дону оценили в 160 млн рублей
Ущерб заводу «Пластфактор» после массированной воздушной атаки по Ростовской области оценили в 160 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова учредителя завода Игоря Вихрова.

Напомним, что в ночь на 10 января в донском регионе сбили 16 БПЛА. В результате в селе Крым вспыхнул склад завода по производству модульных напольных покрытий.

Сообщалось, что огонь распространился на площади в две тысячи квадратов. К 07.30 мск огнеборцы ликвидировали пожар.

Учредитель завода Игорь Вихров сообщил, что предприятие продолжило работу в штатном режиме 13 января. Несмотря на это, здание получило повреждения на 80 миллионов рублей. Во столько же он оценил материалы, которые сгорели при пожаре.

Он отметил, что точная сумма будет названа после оценки ущерба.

После атаки БПЛА в Мясниковском районе объявили режим ЧС
Узнать подробнее

Подробнее об атаке читайте в материале RostovGazeta.

Читайте также:
Итоги недели: в Ростове главу Минтранса арестовали за оружие и запретили строить домаИтоги недели: в Ростовской области считают ущерб от беспилотников и загрязнения ДонаПосле атаки БПЛА в Мясниковском районе объявили режим ЧС
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#БПЛА#Последние новости Ростова на сегодня#Ущерб#Воздушная атака
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика