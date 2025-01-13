Ущерб заводу после атаки БПЛА под Ростовом-на-Дону оценили в 160 млн рублей

Posted 13 января, 17:04
Published 13 января, 17:04
Modified 13 января, 17:06
Updated 13 января, 17:06
Напомним, что в ночь на 10 января в донском регионе сбили 16 БПЛА. В результате в селе Крым вспыхнул склад завода по производству модульных напольных покрытий.
Сообщалось, что огонь распространился на площади в две тысячи квадратов. К 07.30 мск огнеборцы ликвидировали пожар.
Учредитель завода Игорь Вихров сообщил, что предприятие продолжило работу в штатном режиме 13 января. Несмотря на это, здание получило повреждения на 80 миллионов рублей. Во столько же он оценил материалы, которые сгорели при пожаре.
Он отметил, что точная сумма будет названа после оценки ущерба.