В Ростове суд снял с начальника отдела ДРСУ обвинения в хищении 4 млн рублей

Posted 13 января, 15:14
Published 13 января, 15:14
Modified 13 января, 15:16
Updated 13 января, 15:16
Напомним, следователи посчитали, что Хрусталев помог сотрудникам ДРСУ и «Лорри Поинтс» похитить имущество первой компании на сумму 3,9 миллиона рублей.
Суд при этом, как сообщает источник, 11 раз возвращал дело прокурорам. Выяснилось, что следствие не установило ни мошенника, ни способ совершения преступления. При этом обвинитель потребовал для Хрусталёва три года колонии общего режима.
«Защита предоставила суду системные доказательства в виде комплексного аудиторского заключения в рамках проведённого контрследствия», — цитирует СМИ адвоката Владимира Чеснокова.
Ранее стало известно о том, что в донской столице состоялось судебное заседание по делу о попытке отравления выпускников летного училища на Кубани.