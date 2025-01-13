rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 15:14

Published 13 января, 15:14

Modified 13 января, 15:16

Updated 13 января, 15:16

В Ростове суд снял с начальника отдела ДРСУ обвинения в хищении 4 млн рублей

В Ростове суд снял с начальника отдела ДРСУ обвинения в хищении 4 млн рублей

13 января 2025, 15:14
Фото: 1MI. В Ростове суд снял с начальника отдела ДРСУ обвинения в хищении 4 млн рублей
Суд Совесткого района Ростова 13 января оправдал бывшего начальника отдела механизации ДРСУ Романа Хрусталёва. Его обвиняли в пособничестве мошенничеству. Об этом рассказал 1RND со ссылкой на слова адвоката Владимира Чеснокова.

Напомним, следователи посчитали, что Хрусталев помог сотрудникам ДРСУ и «Лорри Поинтс» похитить имущество первой компании на сумму 3,9 миллиона рублей.

Суд при этом, как сообщает источник, 11 раз возвращал дело прокурорам. Выяснилось, что следствие не установило ни мошенника, ни способ совершения преступления. При этом обвинитель потребовал для Хрусталёва три года колонии общего режима.

«Защита предоставила суду системные доказательства в виде комплексного аудиторского заключения в рамках проведённого контрследствия», — цитирует СМИ адвоката Владимира Чеснокова.
В Ростовской области адвокат обещал замять дело о наркотиках за 3 млн рублей
Узнать подробнее
Суд Совесткого района Ростова 13 января оправдал бывшего начальника отдела механизации ДРСУ Романа Хрусталёва (слева).
Суд Совесткого района Ростова 13 января оправдал бывшего начальника отдела механизации ДРСУ Романа Хрусталёва (слева).. Фото: 1rnd.ru

Ранее стало известно о том, что в донской столице состоялось судебное заседание по делу о попытке отравления выпускников летного училища на Кубани.

Читайте также:
В Ростовской области адвокат обещал замять дело о наркотиках за 3 млн рублейВ Ростове возбудили дело против эвакуаторщиков, укравших микроавтобус волонтераДело о крупном пожаре на Театральном спуске в Ростове вернулось в суд
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Прокуратура#Суд#Мошенничество#Хищение#Адвокат#Ростов#Судебное заседание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика