Власти в Ростовской области лишили стипендии одаренных школьников

Posted 13 января, 16:45
Published 13 января, 16:45
Modified 13 января, 16:47
Updated 13 января, 16:47
Сообщается, что администрация Шахт назначила годовую стипендию 21 одаренному ученику общеобразовательных организаций с отличной успеваемостью и высокими результатами в научной деятельности.
Несмотря на это, в департаменте образования города ответственные за начисление средств не выплачивали их на протяжении полугода.
В итоге после вмешательства ведомства несовершеннолетним выплатили более 120 тысяч рублей.