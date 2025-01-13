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Posted 13 января, 16:45

Published 13 января, 16:45

Modified 13 января, 16:47

Updated 13 января, 16:47

Власти в Ростовской области лишили стипендии одаренных школьников

Власти в Ростовской области лишили стипендии одаренных школьников

13 января 2025, 16:45
Фото: 1MI. Власти в Ростовской области лишили стипендии одаренных школьников
В Шахтах по требованию прокуратуры ученикам вернули средства, которые им назначили власти города в качестве годовой стипендии. Об этом рассказала прокуратура Ростовской области.

Сообщается, что администрация Шахт назначила годовую стипендию 21 одаренному ученику общеобразовательных организаций с отличной успеваемостью и высокими результатами в научной деятельности.

Несмотря на это, в департаменте образования города ответственные за начисление средств не выплачивали их на протяжении полугода.

В итоге после вмешательства ведомства несовершеннолетним выплатили более 120 тысяч рублей.

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Ранее шахтинский преподаватель вынес из кабинетов более десятка ноутбуков.

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