Власти в Ростовской области направят на поддержку казаков 2,2 млрд рублей в 2025 году

Изменения внесли 9 января 2025 года в постановление региональных властей от 17.10.2018. Согласно им, всего на поддержку донских казаков будет выделено более 11,1 миллиарда рублей. Финансирование разделили на два этапа — 5,4 и 5,8 млрд рублей, второй из которых был запущен в 2024 году. За этот период на эти цели направили более 2 млрд рублей из бюджета региона. А из средств внебюджетных источников — 25,6 миллиона рублей.