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Posted 13 января, 07:54

Published 13 января, 07:54

Modified 13 января, 07:56

Updated 13 января, 07:56

Власти в Ростовской области направят на поддержку казаков 2,2 млрд рублей в 2025 году

Власти в Ростовской области направят на поддержку казаков 2,2 млрд рублей в 2025 году

13 января 2025, 07:54
Фото: 1MI. Власти в Ростовской области направят на поддержку казаков 2,2 млрд рублей в 2025 году
На поддержку казачьих обществ из Ростовской области региональное правительство выделило более 2,2 миллиарда рублей в 2025 году. Соответствующее постановление появилось на сайте с официальной публикацией правовых актов.

Изменения внесли 9 января 2025 года в постановление региональных властей от 17.10.2018. Согласно им, всего на поддержку донских казаков будет выделено более 11,1 миллиарда рублей. Финансирование разделили на два этапа — 5,4 и 5,8 млрд рублей, второй из которых был запущен в 2024 году. За этот период на эти цели направили более 2 млрд рублей из бюджета региона. А из средств внебюджетных источников — 25,6 миллиона рублей.

Второй этап программы рассчитан до 2026 года. В 2025 году на поддержку качества направят 2,23 миллиарда рублей из бюджета, а также 25,6 миллиона из внебюджетных источников. В 2026 году — 1,43 миллиарда бюджетных средств, и все те же 25,6 миллиона из внебюджетных источников.

Постановление подписал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Сообщается, что документ составлялся в соответствии с областным законом о бюджете на 2024, а также на 2025 и 2026 годы.

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Ранее стало известно, насколько подняли минимальный размер оплаты труда в донском регионе с 1 января 2025.

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