Власти в Ростовской области направят на поддержку казаков 2,2 млрд рублей в 2025 году

Posted 13 января, 07:54
Published 13 января, 07:54
Modified 13 января, 07:56
Updated 13 января, 07:56
Изменения внесли 9 января 2025 года в постановление региональных властей от 17.10.2018. Согласно им, всего на поддержку донских казаков будет выделено более 11,1 миллиарда рублей. Финансирование разделили на два этапа — 5,4 и 5,8 млрд рублей, второй из которых был запущен в 2024 году. За этот период на эти цели направили более 2 млрд рублей из бюджета региона. А из средств внебюджетных источников — 25,6 миллиона рублей.
Второй этап программы рассчитан до 2026 года. В 2025 году на поддержку качества направят 2,23 миллиарда рублей из бюджета, а также 25,6 миллиона из внебюджетных источников. В 2026 году — 1,43 миллиарда бюджетных средств, и все те же 25,6 миллиона из внебюджетных источников.
Постановление подписал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Сообщается, что документ составлялся в соответствии с областным законом о бюджете на 2024, а также на 2025 и 2026 годы.
Ранее стало известно, насколько подняли минимальный размер оплаты труда в донском регионе с 1 января 2025.