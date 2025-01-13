Волшебная фабрика желаний: «Ростелеком» подвел итоги работы горячей линии Деда Мороза

«Проект ежегодной горячей линии Деда Мороза родился как интересная идея, но стал популярным и уже успел стать родным и плановым. Каждый год наша команда вкладывает максимум усилий в его подготовку: обучает искусственный интеллект и роботов для ведения диалогов, подбирает голоса персонажей и зимние загадки, придумывает специальные звуковые эффекты. Мы понимаем, что дети с нетерпением ждут Нового года и открытия горячей линии, поэтому подходим к проекту с особой ответственностью, стараясь его сделать по-настоящему волшебным», — рассказал генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.