ВТБ: Каждый второй россиянин использует биометрию для разблокировки девайсов

Также половина опрошенных заметили, что биометрических сервисов вокруг становится больше. Пробовали сами или видели, как ими пользуются окружающие, 50% россиян (56% в Центральном округе, 55% — в Москве и Санкт-Петербурге), и как минимум слышали об этом или встречали в интернете информацию об этих сервисах еще 39%. Всего 11% никогда не сталкивались или не слышали о таких услугах.