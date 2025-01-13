Юрист предупредил о штрафах в 250 тыс за выброшенные в мусор елки в Ростове

Posted 13 января, 12:41
Published 13 января, 12:41
Modified 13 января, 12:43
Updated 13 января, 12:43
Юрист уточняет, что в законодательстве отсутствует пункт о штрафах за утилизацию конкретно елок после Нового года. Однако елки, как большие деревья, приравниваются к крупногабаритным отходам (КГО). К таким же, как мебель, мусор после ремонта, или бытовая техника.
«Соответственно, и утилизировать елки в Ростове надо особым образом. Для их утилизации контейнерные площадки должны быть обеспечены специальными площадками для КГО. Или контейнерами большой вместимости, где можно оставить елку», — отмечает Антон Габович.
Выбрасывать новогоднее дерево в обычный контейнер, куда оно не поместится, запрещено. Также, как и запрещается оставлять елку вблизи контейнерной площадки или просто на улице — дерево может загореться.
«Как правило, после новогодних праздников, в городах проходят различные мероприятия и акции, посредством которых можно избавиться от елки. Например, новогоднее дерево можно сдать в зоопарк на переработку. Или ездят специальные машины, которые собирают хвойные деревья, чтобы их не оставляли возле подъездов», — уточняет юрист.
Следить за утилизацией елок в Ростовской области призвана административная инспекция. Она, по словам собеседника, является уполномоченным органом, чтобы выписывать штрафы. В том числе и за нарушение обращения с КГО — с елками.
«Сумма штрафа для физического лица составит до трех тысяч рублей. Для должностных — до 30 тысяч рублей. Самая большой размер штрафа предусмотрен для юридических лиц — до 250 тысяч рублей», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что производители пластиковых елок то же будут нести ответственность за их утилизацию.