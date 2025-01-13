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Posted 13 января, 12:41

Published 13 января, 12:41

Modified 13 января, 12:43

Updated 13 января, 12:43

Как избавиться от елки и не получить штраф в Ростове

Юрист предупредил о штрафах в 250 тыс за выброшенные в мусор елки в Ростове

13 января 2025, 12:41
Фото: rostovgazeta.ru. Как избавиться от елки и не получить штраф в Ростове
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Эксклюзив
Штрафы за неправильную утилизацию елки после новогодних праздников, предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях в Ростовской области, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Юрист уточняет, что в законодательстве отсутствует пункт о штрафах за утилизацию конкретно елок после Нового года. Однако елки, как большие деревья, приравниваются к крупногабаритным отходам (КГО). К таким же, как мебель, мусор после ремонта, или бытовая техника.

«Соответственно, и утилизировать елки в Ростове надо особым образом. Для их утилизации контейнерные площадки должны быть обеспечены специальными площадками для КГО. Или контейнерами большой вместимости, где можно оставить елку», — отмечает Антон Габович.

Выбрасывать новогоднее дерево в обычный контейнер, куда оно не поместится, запрещено. Также, как и запрещается оставлять елку вблизи контейнерной площадки или просто на улице — дерево может загореться.

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«Как правило, после новогодних праздников, в городах проходят различные мероприятия и акции, посредством которых можно избавиться от елки. Например, новогоднее дерево можно сдать в зоопарк на переработку. Или ездят специальные машины, которые собирают хвойные деревья, чтобы их не оставляли возле подъездов», — уточняет юрист.

Следить за утилизацией елок в Ростовской области призвана административная инспекция. Она, по словам собеседника, является уполномоченным органом, чтобы выписывать штрафы. В том числе и за нарушение обращения с КГО — с елками.

«Сумма штрафа для физического лица составит до трех тысяч рублей. Для должностных — до 30 тысяч рублей. Самая большой размер штрафа предусмотрен для юридических лиц — до 250 тысяч рублей», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что производители пластиковых елок то же будут нести ответственность за их утилизацию.

РЭО: Производители пластиковых елок будут нести ответственность за их утилизацию
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