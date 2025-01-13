Юрист предупредил о штрафах в 250 тыс за выброшенные в мусор елки в Ростове

Юрист уточняет, что в законодательстве отсутствует пункт о штрафах за утилизацию конкретно елок после Нового года. Однако елки, как большие деревья, приравниваются к крупногабаритным отходам (КГО). К таким же, как мебель, мусор после ремонта, или бытовая техника.