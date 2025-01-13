Юрий Слюсарь сообщил о своем участии в выборах губернатора Ростовской области

Posted 13 января, 13:07
Published 13 января, 13:07
Modified 13 января, 13:09
Updated 13 января, 13:09
Мероприятие, посвященное Дню печати, состоялось, по данным официального портала регионального правительства, 13 января в 13.00 мск. На нем Юрий Слюсарь объявил о намерении стать участником выборов главы Ростовской области.
«В 2025 году предстоят выборы депутатов национальных образований и губернатора Ростовской области. В качестве кандидата в губернаторы я буду стараться донести свою позицию до жителей нашего региона», — цитирует Слюсаря «РБК Ростов».
Напомним, что бывший глава донского региона Василий Голубев ушел с должности 4 ноября. Президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Юрия Слюсаря. За небольшой срок в рейтинге глав российских регионов он занял шестое место.
Недавно Избирком объявил официальную дату выборов главы донского региона. Это — 14 сентября 2025.
Кроме того, стало известно о нескольких других кампаниях на муниципальном уровне, которые будут проводиться в этот день.