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Posted 13 января, 13:07

Published 13 января, 13:07

Modified 13 января, 13:09

Updated 13 января, 13:09

Юрий Слюсарь собирается участвовать в выборах губернатора Ростовской области

Юрий Слюсарь сообщил о своем участии в выборах губернатора Ростовской области

13 января 2025, 13:07
Фото: donland.ru. Юрий Слюсарь собирается участвовать в выборах губернатора Ростовской области
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь собирается участвовать в выборах главы региона, которые состоятся осенью 2025 года. Об этом сообщил «РБК Ростов».

Мероприятие, посвященное Дню печати, состоялось, по данным официального портала регионального правительства, 13 января в 13.00 мск. На нем Юрий Слюсарь объявил о намерении стать участником выборов главы Ростовской области.

«В 2025 году предстоят выборы депутатов национальных образований и губернатора Ростовской области. В качестве кандидата в губернаторы я буду стараться донести свою позицию до жителей нашего региона», — цитирует Слюсаря «РБК Ростов».

Напомним, что бывший глава донского региона Василий Голубев ушел с должности 4 ноября. Президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Юрия Слюсаря. За небольшой срок в рейтинге глав российских регионов он занял шестое место.

Недавно Избирком объявил официальную дату выборов главы донского региона. Это — 14 сентября 2025.

За месяц в Ростовской области Слюсарь занял шестое место в рейтинге губернаторов
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Кроме того, стало известно о нескольких других кампаниях на муниципальном уровне, которые будут проводиться в этот день.

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