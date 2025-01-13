rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 08:50

Published 13 января, 08:50

Modified 13 января, 08:51

Updated 13 января, 08:51

За счет «зонтичных» поручительств МСП привлекут более 30 млрд руб. в 1 квартале

За счет «зонтичных» поручительств МСП привлекут более 30 млрд руб. в 1 квартале

13 января 2025, 08:50
Фото: 1MI.
Доведенные до банков-партнеров Корпорацией МСП лимиты на общую сумму 15 млрд рублей по программе «зонтичных» поручительств для малого и среднего бизнеса позволят предпринимателям получить не менее 30 млрд рублей кредитов в первом квартале этого года.

«Зонтичные» поручительства являются государственным инструментом, который предназначен для развития бизнеса, пишет ТАСС. Программа реализуется с 1 января в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, в условиях отсутствия или нехватки залоговых средств «зонтичные» поручительства открывают перед предпринимателями возможность получения необходимого кредитного финансирования. Для развития МСП этот инструмент стал одним из самых эффективных и востребованных. Механизм «зонтичных» поручительств включили в обновленную стратегию развития Корпорации МСП. Специалисты ожидают, что до 2030 года благодаря данному инструменту малые и средние предприятия привлекут не менее 1,3 трлн рублей в виде банковских кредитов. В настоящее время 15 российских банков по всей стране являются партнерами Корпорации МСП, предоставляющими средства под «зонтичные» поручительства.

В соответствии с поручением президента Владимира Путина с 2022 года «зонтичные» поручительства стали основным инструментом гарантийной поддержки КМСП. В конце прошлого года в Российской Федерации начал действовать закон о продлении срока реализации механизма «зонтичных» поручительств. Без его принятия представители бизнеса не смогли бы получить каждый третий кредит.

Нельзя не отметить, что «зонтичные» поручительства Корпорации МСП способны покрыть до 50% от объема кредита. Сумма одного поручительства при сроке до 10 лет достигает 1 млрд рублей.

#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика