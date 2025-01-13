За счет «зонтичных» поручительств МСП привлекут более 30 млрд руб. в 1 квартале

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, в условиях отсутствия или нехватки залоговых средств «зонтичные» поручительства открывают перед предпринимателями возможность получения необходимого кредитного финансирования. Для развития МСП этот инструмент стал одним из самых эффективных и востребованных. Механизм «зонтичных» поручительств включили в обновленную стратегию развития Корпорации МСП. Специалисты ожидают, что до 2030 года благодаря данному инструменту малые и средние предприятия привлекут не менее 1,3 трлн рублей в виде банковских кредитов. В настоящее время 15 российских банков по всей стране являются партнерами Корпорации МСП, предоставляющими средства под «зонтичные» поручительства.