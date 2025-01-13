За счет «зонтичных» поручительств МСП привлекут более 30 млрд руб. в 1 квартале

Posted 13 января, 08:50
Published 13 января, 08:50
Modified 13 января, 08:51
Updated 13 января, 08:51
«Зонтичные» поручительства являются государственным инструментом, который предназначен для развития бизнеса, пишет ТАСС. Программа реализуется с 1 января в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, в условиях отсутствия или нехватки залоговых средств «зонтичные» поручительства открывают перед предпринимателями возможность получения необходимого кредитного финансирования. Для развития МСП этот инструмент стал одним из самых эффективных и востребованных. Механизм «зонтичных» поручительств включили в обновленную стратегию развития Корпорации МСП. Специалисты ожидают, что до 2030 года благодаря данному инструменту малые и средние предприятия привлекут не менее 1,3 трлн рублей в виде банковских кредитов. В настоящее время 15 российских банков по всей стране являются партнерами Корпорации МСП, предоставляющими средства под «зонтичные» поручительства.
В соответствии с поручением президента Владимира Путина с 2022 года «зонтичные» поручительства стали основным инструментом гарантийной поддержки КМСП. В конце прошлого года в Российской Федерации начал действовать закон о продлении срока реализации механизма «зонтичных» поручительств. Без его принятия представители бизнеса не смогли бы получить каждый третий кредит.
Нельзя не отметить, что «зонтичные» поручительства Корпорации МСП способны покрыть до 50% от объема кредита. Сумма одного поручительства при сроке до 10 лет достигает 1 млрд рублей.