Задержанного в Ростове военного из Кыргызстана отпустили к отцу

Напомним, что ранее в соцмедиа появилась информация о том, что 10 января в донской столице задержали гражданина Кыргызстана Аскара Кубанычбека. Он находился в розыске из-за судимости по статье о наемничестве. Его признали виновным в родной республике после того, как он вступил в ряды российских ВС. При этом у бойца имеется российское гражданство.