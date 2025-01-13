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Posted 13 января, 18:18

Published 13 января, 18:18

Modified 13 января, 18:20

Updated 13 января, 18:20

Задержанного в Ростове военного из Кыргызстана отпустили к отцу

Задержанного в Ростове военного из Кыргызстана отпустили к отцу

13 января 2025, 18:18
Фото: 1MI. Задержанного в Ростове военного из Кыргызстана отпустили к отцу
Военного из Кыргызстана, которого задержали ростовские полицейские 10 января, отпустили. Об этом рассказал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

Напомним, что ранее в соцмедиа появилась информация о том, что 10 января в донской столице задержали гражданина Кыргызстана Аскара Кубанычбека. Он находился в розыске из-за судимости по статье о наемничестве. Его признали виновным в родной республике после того, как он вступил в ряды российских ВС. При этом у бойца имеется российское гражданство.

Позже в УТ МВД по СКФО прокомментировали эту информацию. По данным ведомства, Аскара передали в военную комендатуру.

Владимир Рогов прокомментировал данную ситуацию. По его словам, поход военного в прокуратуру завершился «торжеством справедливости» и сейчас он едет в Москву на встречу со своим отцом.

В отношении полицейских, которые задержали Аскара по запросу Киргизии, начали проверку.

«По инициативе руководства МВД в отношении полицейских, которые проявили верх непрофессионализма и предвзятости, задержав Аскара и посадив его в камеру, начата серьёзная системная проверка», — пишет Рогов в своем телеграмм-канале.
В Ростове суд снял с начальника отдела ДРСУ обвинения в хищении 4 млн рублей
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Ранее в донской столице суд снял с начальника отдела механизации ДРСУ обвинения в хищении четырех миллионов рублей.

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#Милана Белкина#Прокуратура#МВД#Полиция#Ростов#Военные#Проверка
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