Задержанного в Ростове военного из Кыргызстана отпустили к отцу

Posted 13 января, 18:18
Published 13 января, 18:18
Modified 13 января, 18:20
Updated 13 января, 18:20
Напомним, что ранее в соцмедиа появилась информация о том, что 10 января в донской столице задержали гражданина Кыргызстана Аскара Кубанычбека. Он находился в розыске из-за судимости по статье о наемничестве. Его признали виновным в родной республике после того, как он вступил в ряды российских ВС. При этом у бойца имеется российское гражданство.
Позже в УТ МВД по СКФО прокомментировали эту информацию. По данным ведомства, Аскара передали в военную комендатуру.
Владимир Рогов прокомментировал данную ситуацию. По его словам, поход военного в прокуратуру завершился «торжеством справедливости» и сейчас он едет в Москву на встречу со своим отцом.
В отношении полицейских, которые задержали Аскара по запросу Киргизии, начали проверку.
«По инициативе руководства МВД в отношении полицейских, которые проявили верх непрофессионализма и предвзятости, задержав Аскара и посадив его в камеру, начата серьёзная системная проверка», — пишет Рогов в своем телеграмм-канале.
Ранее в донской столице суд снял с начальника отдела механизации ДРСУ обвинения в хищении четырех миллионов рублей.