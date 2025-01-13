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Posted 13 января, 08:59

Published 13 января, 08:59

Modified 13 января, 10:06

Updated 13 января, 10:06

Житель Ростова прятался от мобилизации в ФГКУ Росгранстрой в аэропорту Платов

Житель Ростова прятался от мобилизации в ФГКУ Росгранстрой в аэропорту Платов

13 января 2025, 08:59
Фото: 1MI. Житель Ростова прятался от мобилизации в ФГКУ Росгранстрой в аэропорту Платов
На работу в ФГКУ Росгранстрой приняли фиктивного сотрудника. Мужчина получал дополнительную зарплату из казны, пока трудился коммерческим директором в частной организации.

По информации регионального УФСБ, мужчина получил место на воздушном пункте пропуска в Ростове-на-Дону, который располагается в аэропорту Платов, благодаря директору Ростовского филиала ФГКУ Росгранстрой. Эта должность давала ему бронь от частичной мобилизации. Руководитель оформил необходимые документы, и с сентября 2022-го новоиспеченный сотрудник целый год получал зарплату, ни разу не явившись на работу. Пока деньги поступали на счет, он работал коммерческим директором в частной организации и не беспокоился о призыве в ВС РФ.

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— Он фактически не собирался выполнять трудовые обязанности в Ростовском филиале ФГКУ Росгранстрой, — уточнили в ФСБ.

Когда о фиктивном сотруднике стало известно, в отношении директора ростовского филиала ФГКУ Росгранстрой возбудили уголовное дело. Его подозревают по статье «Служебный подлог». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее по этой же статье осудили депутата и главу города Миллерово.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Миллерово#Аэропорт Платов#Уголовное дело#УФСБ#Заработная плата
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