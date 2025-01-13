Житель Ростова прятался от мобилизации в ФГКУ Росгранстрой в аэропорту Платов

По информации регионального УФСБ, мужчина получил место на воздушном пункте пропуска в Ростове-на-Дону, который располагается в аэропорту Платов, благодаря директору Ростовского филиала ФГКУ Росгранстрой. Эта должность давала ему бронь от частичной мобилизации. Руководитель оформил необходимые документы, и с сентября 2022-го новоиспеченный сотрудник целый год получал зарплату, ни разу не явившись на работу. Пока деньги поступали на счет, он работал коммерческим директором в частной организации и не беспокоился о призыве в ВС РФ.