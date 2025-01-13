Жители Ростовской области смогут накормить семью варениками за 300 рублей

Posted 13 января, 16:28
Published 13 января, 16:28
Modified 13 января, 16:30
Updated 13 января, 16:30
В 2024 году перед Старым Новым годом RostovGazeta писала о лучших рецептах вареников. Так, для теста необходимо подготовить 250 миллилитров воды, куриное яйцо, 2 столовых ложки растительного масла, одну чайную ложку соли и примерно 600 граммов муки. Для начинки понадобится 600 граммов творога.
В соответствии с данными Ростовстата о ценах на продукты в донском регионе, стоимость куриных яиц за десяток составила 116 рублей. В 450,5 рубля жителям Ростовской области обойдется килограмм творога. Такой же объем муки можно купить за 48 рублей.
Соответственно, примерно за 310 рублей житель донского региона может приготовить порцию домашних вареников.