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Posted 13 января, 16:28

Published 13 января, 16:28

Modified 13 января, 16:30

Updated 13 января, 16:30

Жители Ростовской области смогут накормить семью варениками за 300 рублей

Жители Ростовской области смогут накормить семью варениками за 300 рублей

13 января 2025, 16:28
Фото: rostovgazeta.ru. Жители Ростовской области смогут накормить семью варениками за 300 рублей
Традиция готовить и есть вареники с сюрпризами на Старый Новый год живет во многих семьях Ростовской области. RostovGazeta посчитала, во сколько в соответствии с актуальными ценами на продукты жителям региона обойдется это блюдо.

В 2024 году перед Старым Новым годом RostovGazeta писала о лучших рецептах вареников. Так, для теста необходимо подготовить 250 миллилитров воды, куриное яйцо, 2 столовых ложки растительного масла, одну чайную ложку соли и примерно 600 граммов муки. Для начинки понадобится 600 граммов творога.

В соответствии с данными Ростовстата о ценах на продукты в донском регионе, стоимость куриных яиц за десяток составила 116 рублей. В 450,5 рубля жителям Ростовской области обойдется килограмм творога. Такой же объем муки можно купить за 48 рублей.

Соответственно, примерно за 310 рублей житель донского региона может приготовить порцию домашних вареников.

Порция вареников с творогом может обойтись примерно в 310 рублей.
Порция вареников с творогом может обойтись примерно в 310 рублей.. Фото: rostovgazeta.ru
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Ранее рэпер из донской столицы Баста поделился необычной интерпретацией рецепта известного салата.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены на продукты#Продукты#Вареники#Ростовстат#Рецепты
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