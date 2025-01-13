Зимняя сказка на Старый новый год: утром 13 января снегопад обрушился на Ростов

Posted 13 января, 10:11
Published 13 января, 10:11
Modified 13 января, 10:13
Updated 13 января, 10:13
На дорогах и тротуарах снег быстро растаял из-за повышения температуры выше нуля. Однако на деревьях, кустарниках и траве до сих пор лежит снег.
На некоторых зданиях тоже можно заметить слой снега. В течение суток осадки снова могут вернуться в донскую столицу.
Синоптики обещают дожди, переходящие в мокрый снег, по всему региону. А ночью ударит небольшой мороз. Если снег пойдет ночью, утром горожане снова проснутся в зимней сказке — с белоснежными пейзажами за окном.