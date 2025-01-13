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Posted 13 января, 10:11

Published 13 января, 10:11

Modified 13 января, 10:13

Updated 13 января, 10:13

Зимняя сказка: утром 13 января снегопад обрушился на Ростов

Зимняя сказка на Старый новый год: утром 13 января снегопад обрушился на Ростов

13 января 2025, 10:11
Фото: rostovgazeta.ru. Зимняя сказка: утром 13 января снегопад обрушился на Ростов
В Ростове выпал долгожданный снег на Старый Новый год. RostovGazeta подготовила кадры из центра города, покрытого белоснежным покрывалом.

На дорогах и тротуарах снег быстро растаял из-за повышения температуры выше нуля. Однако на деревьях, кустарниках и траве до сих пор лежит снег.

Однако на деревьях, кустарниках и траве до сих пор лежат снежинки.
Однако на деревьях, кустарниках и траве до сих пор лежат снежинки.
Однако на деревьях, кустарниках и траве до сих пор лежат снежинки.
Однако на деревьях, кустарниках и траве до сих пор лежат снежинки.
Однако на деревьях, кустарниках и траве до сих пор лежат снежинки.
Однако на деревьях, кустарниках и траве до сих пор лежат снежинки.
Однако на деревьях, кустарниках и траве до сих пор лежат снежинки.. Фото: rostovgazeta.ru
Сильный снегопад начался в Ростовской области
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На некоторых зданиях тоже можно заметить слой снега. В течение суток осадки снова могут вернуться в донскую столицу.

На некоторых зданиях тоже можно заметить слой снега.
На некоторых зданиях тоже можно заметить слой снега.
На некоторых зданиях тоже можно заметить слой снега.
На некоторых зданиях тоже можно заметить слой снега.
На некоторых зданиях тоже можно заметить слой снега.
На некоторых зданиях тоже можно заметить слой снега.
На некоторых зданиях тоже можно заметить слой снега.. Фото: rostovgazeta.ru

Синоптики обещают дожди, переходящие в мокрый снег, по всему региону. А ночью ударит небольшой мороз. Если снег пойдет ночью, утром горожане снова проснутся в зимней сказке — с белоснежными пейзажами за окном.

Синоптики обещают дожди, переходящие в мокрый снег, по всему региону.
Синоптики обещают дожди, переходящие в мокрый снег, по всему региону.
Синоптики обещают дожди, переходящие в мокрый снег, по всему региону.
Синоптики обещают дожди, переходящие в мокрый снег, по всему региону.
Синоптики обещают дожди, переходящие в мокрый снег, по всему региону.
Синоптики обещают дожди, переходящие в мокрый снег, по всему региону.. Фото: rostovgazeta.ru

Подробнее о погоде в Ростове и области читайте в материале RostovGazeta.

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#Евгения Волкова#Видео#Природа#Погода#Зима#Снегопад#Ростов#Синоптики
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