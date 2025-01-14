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Posted 14 января, 15:19

Published 14 января, 15:19

Modified 14 января, 15:21

Updated 14 января, 15:21

Агрономы опасаются за урожай озимых в Ростовской области из-за аномального тепла

Агрономы опасаются за урожай в Ростовской области из-за аномального тепла

14 января 2025, 15:19
Фото: 1MI. Агрономы опасаются за урожай озимых в Ростовской области из-за аномального тепла
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Эксклюзив
Озимые культуры на полях Ростовской области могут не успеть пройти все стадии развития из-за раннего потепления, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский агроном Михаил Жарунов.

Синоптики центра «Фобос» 10 января объявили о завершении метеорологической зимы. В центральных регионах России температура поднялась в среднем на 12 градусов выше нормы. Прогнозируется раннее наступление климатической весны.

По мнению ростовского агронома Михаила Жарунова, досрочный приход устойчивой теплой погоды поспособствует раннему началу вегетационного периода у растений. Урожай будет созревать раньше и в больших объемах.

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«Очень хорошо раннее тепло воспринимают подсолнечник и кукуруза, потому что у них долгий вегетационный период», — отмечает эксперт.

Михаил Жарунов добавляет, что ранняя весна в Ростовской области сопряжена с высоким риском заморозков.

«Если после продолжительного потепления в растения, которые начинают готовиться к завязи плодов, ударят заморозки, это может погубить часть будущего урожая. За культурами в этот период нужно тщательно следить и при необходимости утеплять», — говорит агроном.

Собеседник RostovGazeta предупреждает, что озимые культуры из-за раннего потепления могут не успеть пройти необходимый период закаливания. Это сделает их уязвимыми для заморозков, урожайность снизится.

Ранее RostovGazeta писала о том, каким будет прогноз погоды на Крещение в Ростове.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз погоды#Погода#Растения
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