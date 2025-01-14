Агрономы опасаются за урожай в Ростовской области из-за аномального тепла

Posted 14 января, 15:19
Published 14 января, 15:19
Modified 14 января, 15:21
Updated 14 января, 15:21
Синоптики центра «Фобос» 10 января объявили о завершении метеорологической зимы. В центральных регионах России температура поднялась в среднем на 12 градусов выше нормы. Прогнозируется раннее наступление климатической весны.
По мнению ростовского агронома Михаила Жарунова, досрочный приход устойчивой теплой погоды поспособствует раннему началу вегетационного периода у растений. Урожай будет созревать раньше и в больших объемах.
«Очень хорошо раннее тепло воспринимают подсолнечник и кукуруза, потому что у них долгий вегетационный период», — отмечает эксперт.
Михаил Жарунов добавляет, что ранняя весна в Ростовской области сопряжена с высоким риском заморозков.
«Если после продолжительного потепления в растения, которые начинают готовиться к завязи плодов, ударят заморозки, это может погубить часть будущего урожая. За культурами в этот период нужно тщательно следить и при необходимости утеплять», — говорит агроном.
Собеседник RostovGazeta предупреждает, что озимые культуры из-за раннего потепления могут не успеть пройти необходимый период закаливания. Это сделает их уязвимыми для заморозков, урожайность снизится.
Ранее RostovGazeta писала о том, каким будет прогноз погоды на Крещение в Ростове.