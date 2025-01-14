Алексей Логвиненко рассказал о сносе ипподрома в Ростове

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко прокомментировал информацию о сносе ипподрома. Он отметил, что объект не будут уничтожать, пока не построят новый. Об этом глава горадминистрации рассказал на встрече с руководителями городских СМИ.

Подпишитесь