Алексей Логвиненко рассказал о сносе ипподрома в Ростове

Posted 14 января, 15:00
Published 14 января, 15:00
Modified 14 января, 15:02
Updated 14 января, 15:02
Напомним, летом 2024 года стало известно, что ипподром в Ростове перешел в собственность кубанского застройщика. В конце ноября 2024 года новый владелец презентовал проект освоения территории объекта.
В частности, застройщик спланировал строительство двух десятков высоток. Кроме того, появилась информация о переносе ипподрома на левый берег Дона.
Глава администрации донской столицы отметил, что объект трогать не будут до тех пор, пока не перенесут его на новое место.
«По старому ипподрому у нас жёсткое условие продлить проспект Кировский до улицы Текучёва. Но еще раз повторю: до тех пор, пока не построят новый ипподром, никакой реализации проекта на старом месте не будет», — сказал Алексей Логвиненко.