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Posted 14 января, 15:00

Published 14 января, 15:00

Modified 14 января, 15:02

Updated 14 января, 15:02

Алексей Логвиненко рассказал о сносе ипподрома в Ростове

Алексей Логвиненко рассказал о сносе ипподрома в Ростове

14 января 2025, 15:00
Фото: rostovgazeta.ru. Алексей Логвиненко рассказал о сносе ипподрома в Ростове
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко прокомментировал информацию о сносе ипподрома. Он отметил, что объект не будут уничтожать, пока не построят новый. Об этом глава горадминистрации рассказал на встрече с руководителями городских СМИ.

Напомним, летом 2024 года стало известно, что ипподром в Ростове перешел в собственность кубанского застройщика. В конце ноября 2024 года новый владелец презентовал проект освоения территории объекта.

В частности, застройщик спланировал строительство двух десятков высоток. Кроме того, появилась информация о переносе ипподрома на левый берег Дона.

Глава администрации донской столицы отметил, что объект трогать не будут до тех пор, пока не перенесут его на новое место.

«По старому ипподрому у нас жёсткое условие продлить проспект Кировский до улицы Текучёва. Но еще раз повторю: до тех пор, пока не построят новый ипподром, никакой реализации проекта на старом месте не будет», — сказал Алексей Логвиненко.
Логвиненко оценил решение о запрете на строительство высоток в Ростове
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До этого глава горадминистрации донской столицы оценил решение о запрете строительства многоэтажек.

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