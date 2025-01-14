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Posted 14 января, 13:56

Published 14 января, 13:56

Modified 14 января, 13:57

Updated 14 января, 13:57

Банк «Центр-инвест» возобновил прием заявок по льготным программам кредитования

Банк «Центр-инвест» возобновил прием заявок по льготным программам кредитования

14 января 2025, 13:56
Фото: freepik.
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С 13 января текущего года банк «Центр-инвест» возобновил прием заявок по льготным программам ипотечного кредитования. Среди них программы с государственной поддержкой на первичном рынке для ИТ-специалистов и семей с детьми.

Семейную ипотеку в банке можно оформить на срок до 30 лет. При этом процентная ставка по данной программе составит 5,9% годовых (полная стоимость кредита от 5,359% до 6,899%).

ИТ-ипотека оформляется на срок до 25 лет. Её процентная ставка находится на уровне 6% годовых (полная стоимость кредита от 5,899% до 6,999%).

Первоначальный взнос по указанным ипотечным программам составляет не менее 50% от стоимости приобретаемого жилья. В качестве первоначального взноса можно использовать сертификаты о праве на получение бюджетных субсидий (социальных выплат) для оплаты части стоимости приобретаемого жилья, в том числе средства материнского капитала.

Серьезными преимуществами банка «Центр-инвест» на рынке ипотечных кредитов являются отсутствие обязательного страхования и комиссии от застройщика, честные процентные ставки, легкое оформление заявки и подача документов без посещения банка, а также возможность досрочного погашения кредита в любое время без каких-либо штрафных санкций.

Подробнее узнать об условиях льготных программ ипотечного кредитования и оставить заявку можно на сайте.

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