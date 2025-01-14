Банк «Центр-инвест» возобновил прием заявок по льготным программам кредитования

Первоначальный взнос по указанным ипотечным программам составляет не менее 50% от стоимости приобретаемого жилья. В качестве первоначального взноса можно использовать сертификаты о праве на получение бюджетных субсидий (социальных выплат) для оплаты части стоимости приобретаемого жилья, в том числе средства материнского капитала.