Для крещенских купаний откроют около 70 купелей в Ростовской области

Крещение Господне празднуют в ночь с 18 на 19 января. Чтобы обезопасить местных христиан, будут дежурить 300 спасателей. По информации регионального ГУ МЧС, они будут находиться на местах купелей. Там же за порядком будут наблюдать полицейские, а медики — оказывать при необходимости помощь.