Для крещенских купаний откроют около 70 купелей в Ростовской области

Posted 14 января, 09:16
Published 14 января, 09:16
Modified 14 января, 09:18
Updated 14 января, 09:18
Крещение Господне празднуют в ночь с 18 на 19 января. Чтобы обезопасить местных христиан, будут дежурить 300 спасателей. По информации регионального ГУ МЧС, они будут находиться на местах купелей. Там же за порядком будут наблюдать полицейские, а медики — оказывать при необходимости помощь.
Точные адреса, куда можно прийти на Крещение окунуться, пока не названы. Однако в этот список наверняка попадут популярные у ростовчан родник Гремучка и Ростовское море.
В прошлом году определили 77 мест для праздничного религиозного омовения. Очевидно, в этот раз список останется практически неизменным.