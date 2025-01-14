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Posted 14 января, 09:16

Published 14 января, 09:16

Modified 14 января, 09:18

Updated 14 января, 09:18

Для крещенских купаний откроют около 70 купелей в Ростовской области

Для крещенских купаний откроют около 70 купелей в Ростовской области

14 января 2025, 09:16
Фото: rostovgazeta.ru. Для крещенских купаний откроют около 70 купелей в Ростовской области
Стало известно, куда идти на обрядовое купание в Крещенскую ночь в Ростовской области. Спасатели сообщили о 70 местах, где будут оборудованы купели.

Крещение Господне празднуют в ночь с 18 на 19 января. Чтобы обезопасить местных христиан, будут дежурить 300 спасателей. По информации регионального ГУ МЧС, они будут находиться на местах купелей. Там же за порядком будут наблюдать полицейские, а медики — оказывать при необходимости помощь.

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Для крещенских купаний откроют около 70 купелей в Ростовской области
Для крещенских купаний откроют около 70 купелей в Ростовской области. Фото: МЧС РО

Точные адреса, куда можно прийти на Крещение окунуться, пока не названы. Однако в этот список наверняка попадут популярные у ростовчан родник Гремучка и Ростовское море.

В прошлом году определили 77 мест для праздничного религиозного омовения. Очевидно, в этот раз список останется практически неизменным.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Полиция#Спасатели#Крещение#Крещенские купания#Ростовское море#Медики
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