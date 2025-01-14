Дорога как каток: массовое ДТП произошло на Шолохова в Ростове

Posted 14 января, 06:27
Published 14 января, 06:27
Modified 14 января, 06:29
Updated 14 января, 06:29
Видео с места происшествия опубликовал tekegram-канал «Это Ростов новости». На кадрах видно несколько машин, некоторые из них вылетели в кювет. В аварию попали не только легковушки, но и кроссоверы. Всего, судя по ролику, можно насчитать не меньше пяти автомобилей, разбившихся в ДТП.
Очевидцы предположили, что виной аварии стала резкая смена температуры. Ночью столбик термометра опустился до -2 градусов, а вечером было еще около +1. Позже горожане добавили, что там действительно появился каток — вечером по дорогам текла вода, которая позже замерзла. А дорогу еще не обработали
— Не факт, что они гнали, просто дорога резко из нормальной в скользкую поменялась и приехали. Температура неравномерно опускается, может быть, где-то еще теплее, а где-то уже мороз, — пишут в комментариях ростовчане.
Официальной информации о происшествии от ГАИ не поступало.
Ранее RostovGazeta сообщала о сгоревшем доме на колесах.