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Posted 14 января, 06:27

Published 14 января, 06:27

Modified 14 января, 06:29

Updated 14 января, 06:29

Несколько машин попали в массовое ДТП на Шолохова в Ростове

Дорога как каток: массовое ДТП произошло на Шолохова в Ростове

14 января 2025, 06:27
Фото: 1MI. Несколько машин попали в массовое ДТП на Шолохова в Ростове

Массовое ДТП произошло на Шолохова в Ростове на скользкой дороге

В Ростове произошла массовая авария на Шолохова. ДТП случилось в ночь на 14 января недалеко от парков Авиаторов.

Видео с места происшествия опубликовал tekegram-канал «Это Ростов новости». На кадрах видно несколько машин, некоторые из них вылетели в кювет. В аварию попали не только легковушки, но и кроссоверы. Всего, судя по ролику, можно насчитать не меньше пяти автомобилей, разбившихся в ДТП.

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Видео: t.me/etorostov.

Очевидцы предположили, что виной аварии стала резкая смена температуры. Ночью столбик термометра опустился до -2 градусов, а вечером было еще около +1. Позже горожане добавили, что там действительно появился каток — вечером по дорогам текла вода, которая позже замерзла. А дорогу еще не обработали

— Не факт, что они гнали, просто дорога резко из нормальной в скользкую поменялась и приехали. Температура неравномерно опускается, может быть, где-то еще теплее, а где-то уже мороз, — пишут в комментариях ростовчане.

Официальной информации о происшествии от ГАИ не поступало.

Ранее RostovGazeta сообщала о сгоревшем доме на колесах.

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#Евгения Волкова#Видео#ДТП#Авария#Каток#Ростов#Температура#Шолохова#Очевидцы#Массовое ДТП
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