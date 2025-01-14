Дорога как каток: массовое ДТП произошло на Шолохова в Ростове

Видео с места происшествия опубликовал tekegram-канал «Это Ростов новости». На кадрах видно несколько машин, некоторые из них вылетели в кювет. В аварию попали не только легковушки, но и кроссоверы. Всего, судя по ролику, можно насчитать не меньше пяти автомобилей, разбившихся в ДТП.