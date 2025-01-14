Два района Ростовской области подверглись атаке беспилотников

Ранее враг атаковал Ростовскую область в ночь на 10 января. Тогда были повреждены дома и два социальных объекта в Тарасовском районе, загорелся частный дом в селе Чалтырь под Ростовом и пострадал местный житель. Кроме того, случился пожар на предприятии в селе Крым, где выгорело 2 тысячи квадратных метров складского помещения. Ущерб оценили в 160 миллионов рублей.