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Posted 14 января, 02:41

Published 14 января, 02:41

Modified 14 января, 02:43

Updated 14 января, 02:43

Два района Ростовской области подверглись атаке беспилотников

Два района Ростовской области подверглись атаке беспилотников

14 января 2025, 02:41
Фото: для иллюстрации. Mil.ru. Два района Ростовской области подверглись атаке беспилотников
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке беспилотников в ночь на 14 января.

В ночь на 14 января Ростовская область вновь подвергалась атаке БПЛА. По словам Юрия Слюсаря, силами ПВО в регионе было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 14 БПЛА.

Вражеские беспилотники пытались ударить по объектам в Миллеровском и Тарасовском районах.

«По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — написал глава региона.

Ущерб заводу после атаки БПЛА под Ростовом-на-Дону оценили в 160 млн рублей
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Ранее враг атаковал Ростовскую область в ночь на 10 января. Тогда были повреждены дома и два социальных объекта в Тарасовском районе, загорелся частный дом в селе Чалтырь под Ростовом и пострадал местный житель. Кроме того, случился пожар на предприятии в селе Крым, где выгорело 2 тысячи квадратных метров складского помещения. Ущерб оценили в 160 миллионов рублей.

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#Общество#Ростовская область#ПВО#СВО#БПЛА#Беспилотники#Атака БПЛА#Происшествия#Юрий Слюсарь
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