Два трупа вынесли из жилого дома в Ростовской области после пожара

Posted 14 января, 15:07
Published 14 января, 15:07
Modified 14 января, 15:09
Updated 14 января, 15:09
Сообщается, что инцидент произошел утром в станице Тацинской на улице Баданова. Вскоре на место происшествия прибыли огнеборцы. При тушении пожара из дома вынесли тела 35-летнего и 69-летнего мужчин.
Уточняется, что огонь распространился на площади в 25 квадратов. По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за непотушенной сигареты.
В пресс-службе МЧС уточнили, что мужчины являлись друг другу знакомыми. По словам соседей, они нередко встречались и употребляли алкоголь.
Ранее в центре донской столице вспыхнула трехэтажка.
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