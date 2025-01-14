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Posted 14 января, 15:07

Published 14 января, 15:07

Modified 14 января, 15:09

Updated 14 января, 15:09

Два трупа вынесли из жилого дома в Ростовской области после пожара

Два трупа вынесли из жилого дома в Ростовской области после пожара

14 января 2025, 15:07
Фото: 1MI.
14 января в Ростовской области страшный пожар из-за непотушенной сигареты унес жизни двоих мужчин. Об этом рассказала пресс-служба МЧС региона.

Сообщается, что инцидент произошел утром в станице Тацинской на улице Баданова. Вскоре на место происшествия прибыли огнеборцы. При тушении пожара из дома вынесли тела 35-летнего и 69-летнего мужчин.

Уточняется, что огонь распространился на площади в 25 квадратов. По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за непотушенной сигареты.

В пресс-службе МЧС уточнили, что мужчины являлись друг другу знакомыми. По словам соседей, они нередко встречались и употребляли алкоголь.

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Ранее в центре донской столице вспыхнула трехэтажка.

До этого RostovGazeta рассказала о пожаре в доме супружеской пары, которая пошла в магазин, не выключив электрический обогреватель.

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