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Posted 14 января, 15:25

Published 14 января, 15:25

Modified 14 января, 15:27

Updated 14 января, 15:27

Стало известно, как замедление роста зарплат дончан скажется на экономике региона

Экономист рассказал, как замедление роста зарплат скажется на Ростовской области

14 января 2025, 15:25
Фото: donland.ru. Стало известно, как замедление роста зарплат дончан скажется на экономике региона
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Эксклюзив
Деньги, доступные для инвестиций, будут оставаться у компаний, но потребительский спрос может снизиться, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский экономист Леонид Стрельников.

Ранее директор одного из крупнейших сервисов в России по поиску работу Олеся Лавренова заявила, что интенсивный рост зарплат, который начался два года назад замедлится в 2025 году из-за снижения уровня дефицита соискателей.

Ростовский экономист Леонид Стрельников отмечает, что зарплаты жителей могут оказать серьезное влияние на экономику региона:

«В первую очередь, медленный рост зарплат сдержит спрос на товары и услуги. С одной стороны, это поможет в сдерживании инфляции, а с другой — низкий потребительский спрос может замедлить развитие экономики всего региона».

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Однако ситуацию, по словам эксперта, можно выровнять.

«Компании больше не будут гнаться за увеличением зарплат сотрудников и освободившиеся деньги смогут направить в развитие производства, что благотворно скажется на производительности и в конечном итоге, на увеличении объемов экспорта», — добавляет экономист.

По мнению Леонида Стрельникова, Ростовская область сможет стать более конкурентоспособной.

Ранее RostovGazeta писала о том, что рекрутеры прогнозируют замедление роста зарплат в Ростовской области в 2025 году.

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#Анна Ивченко#Общество#Экономика#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зарплата#Зарплаты#Экономист
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