Экономист рассказал, как замедление роста зарплат скажется на Ростовской области

Posted 14 января, 15:25
Published 14 января, 15:25
Modified 14 января, 15:27
Updated 14 января, 15:27
Ранее директор одного из крупнейших сервисов в России по поиску работу Олеся Лавренова заявила, что интенсивный рост зарплат, который начался два года назад замедлится в 2025 году из-за снижения уровня дефицита соискателей.
Ростовский экономист Леонид Стрельников отмечает, что зарплаты жителей могут оказать серьезное влияние на экономику региона:
«В первую очередь, медленный рост зарплат сдержит спрос на товары и услуги. С одной стороны, это поможет в сдерживании инфляции, а с другой — низкий потребительский спрос может замедлить развитие экономики всего региона».
Однако ситуацию, по словам эксперта, можно выровнять.
«Компании больше не будут гнаться за увеличением зарплат сотрудников и освободившиеся деньги смогут направить в развитие производства, что благотворно скажется на производительности и в конечном итоге, на увеличении объемов экспорта», — добавляет экономист.
По мнению Леонида Стрельникова, Ростовская область сможет стать более конкурентоспособной.
Ранее RostovGazeta писала о том, что рекрутеры прогнозируют замедление роста зарплат в Ростовской области в 2025 году.