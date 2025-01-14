Экс-председатель суда в Ростове Золотарева не смогла восстановить статус судьи

Posted 14 января, 07:30
Published 14 января, 07:30
Modified 14 января, 07:32
Updated 14 января, 07:32
Елена Золотарева стала фигурантом уголовного дела по статье о получении взяток. По версии следствия, она неоднократно брала деньги. Вероятно, таким образом можно было повлиять на ее решения в качестве судьи.
Незадолго до возбуждения уголовного дела Елена Золотарева уволилась по собственному желанию с сохранением звания и личной неприкосновенности. Однако через полтора месяца, когда она попала под подозрение, ВККС решила лишить ее судейских полномочий и прекратила отставку.
В августе 2023 года Елена Золотарева пыталась через апелляцию вернуть звание и полномочия, но получила отказ. В 2024 году она заявила уже две жалобы на отказ. Однако накануне Нового года, 28 декабря, их отклонили.