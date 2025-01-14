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Posted 14 января, 07:30

Published 14 января, 07:30

Modified 14 января, 07:32

Updated 14 января, 07:32

Экс-председатель суда в Ростове Елена Золотарева не смогла восстановить статус

Экс-председатель суда в Ростове Золотарева не смогла восстановить статус судьи

14 января 2025, 07:30
Фото: 1MI. Экс-председатель суда в Ростове Елена Золотарева не смогла восстановить статус
Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева не смогла восстановить свой статус судьи. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Юг».

Елена Золотарева стала фигурантом уголовного дела по статье о получении взяток. По версии следствия, она неоднократно брала деньги. Вероятно, таким образом можно было повлиять на ее решения в качестве судьи.

Незадолго до возбуждения уголовного дела Елена Золотарева уволилась по собственному желанию с сохранением звания и личной неприкосновенности. Однако через полтора месяца, когда она попала под подозрение, ВККС решила лишить ее судейских полномочий и прекратила отставку.

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В августе 2023 года Елена Золотарева пыталась через апелляцию вернуть звание и полномочия, но получила отказ. В 2024 году она заявила уже две жалобы на отказ. Однако накануне Нового года, 28 декабря, их отклонили.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Суд#Взятки#Уголовное дело#Ростов#Жалобы#Елена Золотарева#Апелляция
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